Na VOYO prihaja nova sezona šova Otok ljubezni – z Borisom Vidovićem!

Boris Vidović , ki so ga slovenski gledalci lahko že dodobra spoznali v resničnostnem šovu Kmetija na POP TV , zdaj išče ljubezen v britanski verziji Otoka ljubezni . Nekdanji profesionalni nogometaš, zdaj pa predvsem model, je takoj ob vstopu v šov povsem očaral tako tekmovalke kot gledalke. V številnih navdušenih komentarjih in objavah gledalcev beremo, da tako postavnega tekmovalca v tem šovu še ni bilo.

28-letnik je očitno navdušil ustvarjalce šova, saj je prvi Slovenec v tem šovu in eden redkih mednarodnih tekmovalcev, saj so do zdaj vsi tekmovalci imeli dvojno državljanstvo ali so že vsaj nekaj časa živeli v Združenem kraljestvu.