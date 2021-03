Na VOYO prihaja nova slovenska serija Têlenovela

Slovenci se ne znamo šaliti na svoj račun …

… in potem je prišla rahlo absurdna, rahlo črna komično-satirična serija Têlenovela. V resnici gre za komedijo o nastajanju telenovele – zgodbe, ki po spletu okoliščin zraste na zeljniku bivšega črpalkarja in sedanjega novega programskega direktorja PRVAK TV-ja Slavca. V njegove čevlje stopa odličen Bojan Emeršič. Slavc mora s svojo profesionalno neprofesionalno ekipo pod nujno lastnikom dostaviti novi TV-hit! Toda, ali mu bo to tudi uspelo?