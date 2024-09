Na VOYO prihaja nova slovenska serija, žgečkljiva Hiša ljubezni

Na VOYO prihaja nova originalna serija Hiša ljubezni, ki bo gledalce popeljala v nenavadno in zabavno okolje prvega legalnega bordela v Sloveniji. Da, prav ste prebrali. 10. oktobra bomo lahko vsi legalno pokukali v ta magični svet žametnih skrivnosti, prevar in ljubezenskih iluzij. Bordel, v katerem ni radovednih sosedov, utripajočih neonskih napisov ali sumljivih strank.

Kaj se dogaja za štirimi rdeče tapeciranimi stenami?

Ljubezen, prijateljstvo, seks? Vse od naštetega. Matej Puc je Mare, tisti nespretni mali prevarant, ki ima plan, ful keša. Karin Komljanec je njegova poslovno bistra sestra Suzi, ker – priznajmo si – za vsakim moškim stoji močna ženska. Odločita se, da bosta združila skupino družbenih odpadnikov in odprla bordel. Sej to je biznis kot katerikoli drug biznis, ljudje pridejo po storitev in mi jim jo damo".

Dami noči v Hiši ljubezni sta Karmen (Zala Djuric) in Dolores (Zvezdana Mlakar), ker pa hiša zadovolji oba spola, je za ženske najbolj zaželena roba Sandi (Luka Cimprič). Tukaj pa je še sarkastična receptorka Pia (Mila Fürst), ki skrbi za varnost in organizacijo, Edo (Aleksandar Rajaković), Maretov najboljši prijatelj in bivši mož od Suzi ter pretkani Leon (Gregor Gruden), ki pridno izkorišča Maretovo odvisnost od stav, denarja in tveganj.

Čeprav Hiša ljubezni prinaša veliko smeha, bo na mizo vrgla tudi nekaj težjih vprašanj. Moralne dileme, ljubezni – prve, druge in tiste pozabljene, odnose med spoloma, in jasno, denar. Spoznali bomo tudi zelo raznolike in zahtevne stranke. Nekateri iščejo sprostitev, drugi ljubezen, spet tretji zveličanje.

VOYO – pionir drznosti, ki si upa!

Hiša ljubezni ni kar ena serija – to je VOYO serija. "Želeli smo narediti vsebino, ki bo pritegnila širši krog občinstva, a ohranila tisto ostrino, drznost in inovativnost, ki je značilna za VOYO. Veseli me, da premikamo meje in prinašamo nekaj, kar pri nas še nismo videli. pravi Dejan Krupić, urednik serije.

Za serijo stojita Luka Štigl in Sanja Raičević, s produkcijske ekipe Squareme, ki nam je že servirala Truplo, tokrat pa so šli še korak dlje. Slovenski bordel na malih zaslonih? Sveže, drzno, zabavno – pa še s kančkom romantike, da bo vsak našel nekaj zase.