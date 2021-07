Na VOYO si lahko ogledate novo srbsko serijo Jutro bo spremenilo vse

To je zgodba o ljudeh, ki so zaključili s šolanjem, še niso osnovali družine, nimajo redne zaposlitve in še zmeraj iščejo samega sebe in svoj prostor v družbi. Nahajajo se v razkoraku med mladostjo in odraslo dobo, niso več mladi in ne popolnoma odrasli. Poskušajo na novo definirati svoje prijateljske in čustvene odnose ter ugotoviti, kako naprej.