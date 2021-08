Na VOYO prihajata težko pričakovana serija in film Preživeti R. Kellyja

"Preživeti R. Kellyja je žrtvam dal glas, ki so ga nujno potrebovale," so se v en glas strinjali ameriški kritiki ob izdaji dokumentarne miniserije , ki je razkrila grozote, ki jih je problematični R&B pevec R. Kelly počel v svoji karieri. Dokumentarna serija se je osredotočila predvsem na spolne zlorabe, ki jih je sedaj 54-letnik izvajal nad ženskami. Te so v seriji ekskluzivno delile svojo zgodbo.

Poleg serije bo na VOYO dostopen tudi dokumentarni film o vplivu dokumentarne serije. Film je nadaljevanje istoimenske serije, v kateri so bile razkrite nove obtožbe proti pevcu R. Kellyju, ki je fizično in čustveno zlorabljal mladoletna dekleta. Po tem, ko je postalo javno znano, kaj je R. Kelly počel za zaprtimi vrati, so vezi z njim prekinili marsikateri zvezdniki. Pevka Lady Gaga se je svojim oboževalcem opravičila, ker je v preteklosti sodelovala z njim, in dejala, da dela vse, kar je v njeni moči, da bi pesem z naslovom Do What U Want umaknila z vseh platform. Podobno so storili tudi Chance the Rapper, Celine Dion in pevka Ciara. Veliko nočnih klubov in barov v Ameriki se je odločilo, da njegove glasbe ne bodo več predvajali, njihovo odločitev pa so nato podprle tudi radijske postaje.

Svoje mnenje so v filmu predstavili novinarji, aktivisti, odvetniki in strokovnjaki za duševno zdravje, ki so se posvetili razpravam o zlorabi, odprtim po predvajanju dokumentarne serije.