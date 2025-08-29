Na VOYO prišel eden zadnjih filmov Brucea Willisa pred boleznijo

Tik preden je družina legendarnega ameriškega igralca javnosti sporočila, da se bo Bruce Willis upokojil, je luč sveta ugledal njegov film Napačni kraj, ki si ga zdaj lahko ogledate tudi na VOYO. Film je bil posnet leta 2021, Willisovo bolezen pa je družina potrdila v začetku leta 2022.
Willisova žena: Bruce skorajda ne govori več
Emma Heming Willis, žena upokojenega hollywoodskega igralca Brucea Willisa, je pred dnevi prvič javno spregovorila o tem, da zvezdnikova bolezen napreduje, in po številnih namigovanjih virov blizu družine potrdila, da 70-letnik skorajda ne govori več. Willis, ki je znan tudi po franšizi Umri pokončno, je pred tremi leti dobil diagnozo frontotemporalne demence. "Bruce je še vedno zelo mobilen in je v celoti gledano zelo dobrega fizičnega zdravja. Le njegovi možgani nočejo sodelovati. Skoraj ne govori več, a smo se naučili, kako se temu prilagoditi. Našli smo način, s katerim komuniciramo z njim," je dejala.
Napeta akcija: rešiti hčerko iz smrtne nevarnosti
V napeti akciji Napačni kraj se Bruce Willis, v vlogi nekdanjega policista Franka, ob napačnem času znajde na napačnem kraju. Potem ko po naključju prekriža pot zloglasnemu mamilarskemu kralju Brownu, ga nevarni zločinec skuša utišati, da ne bi pričal proti njemu in ga spravil za zapahe. Kmalu se v smrtni nevarnosti znajde tudi Frankova hčerka, zato namerava narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi jo rešil.
