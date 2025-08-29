Na VOYO prišel eden zadnjih filmov Brucea Willisa pred boleznijo

V našo zbirko filmov na VOYO je prišel tudi eden zadnjih filmov Brucea Willisa, ki ga je posnl pred diagnozo afazije (monja govora in jezika) in demence. Film Napačni kraj je, kot se za igralca njegovega kova spodobi, napeta akcija, ki vas ne bo pustila ravnodušnih.

Tik preden je družina legendarnega ameriškega igralca javnosti sporočila, da se bo Bruce Willis upokojil, je luč sveta ugledal njegov film Napačni kraj, ki si ga zdaj lahko ogledate tudi na VOYO. Film je bil posnet leta 2021, Willisovo bolezen pa je družina potrdila v začetku leta 2022.

Napačni kraj FOTO: VOYO icon-expand

Willisova žena: Bruce skorajda ne govori več

Emma Heming Willis, žena upokojenega hollywoodskega igralca Brucea Willisa, je pred dnevi prvič javno spregovorila o tem, da zvezdnikova bolezen napreduje, in po številnih namigovanjih virov blizu družine potrdila, da 70-letnik skorajda ne govori več. Willis, ki je znan tudi po franšizi Umri pokončno, je pred tremi leti dobil diagnozo frontotemporalne demence. "Bruce je še vedno zelo mobilen in je v celoti gledano zelo dobrega fizičnega zdravja. Le njegovi možgani nočejo sodelovati. Skoraj ne govori več, a smo se naučili, kako se temu prilagoditi. Našli smo način, s katerim komuniciramo z njim," je dejala.

Napeta akcija: rešiti hčerko iz smrtne nevarnosti