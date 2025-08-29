Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Na VOYO prišel eden zadnjih filmov Brucea Willisa pred boleznijo

Ljubljana, 29. 08. 2025 13.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.D.
Komentarji
0

V našo zbirko filmov na VOYO je prišel tudi eden zadnjih filmov Brucea Willisa, ki ga je posnl pred diagnozo afazije (monja govora in jezika) in demence. Film Napačni kraj je, kot se za igralca njegovega kova spodobi, napeta akcija, ki vas ne bo pustila ravnodušnih.

Tik preden je družina legendarnega ameriškega igralca javnosti sporočila, da se bo Bruce Willis upokojil, je luč sveta ugledal njegov film Napačni kraj, ki si ga zdaj lahko ogledate tudi na VOYO. Film je bil posnet leta 2021, Willisovo bolezen pa je družina potrdila v začetku leta 2022.

Napačni kraj
Napačni kraj FOTO: VOYO

Willisova žena: Bruce skorajda ne govori več

Emma Heming Willis, žena upokojenega hollywoodskega igralca Brucea Willisa, je pred dnevi prvič javno spregovorila o tem, da zvezdnikova bolezen napreduje, in po številnih namigovanjih virov blizu družine potrdila, da 70-letnik skorajda ne govori več. Willis, ki je znan tudi po franšizi Umri pokončno, je pred tremi leti dobil diagnozo frontotemporalne demence. "Bruce je še vedno zelo mobilen in je v celoti gledano zelo dobrega fizičnega zdravja. Le njegovi možgani nočejo sodelovati. Skoraj ne govori več, a smo se naučili, kako se temu prilagoditi. Našli smo način, s katerim komuniciramo z njim," je dejala.

Preberi še Žena Brucea Willisa: Je dobrega fizičnega zdravja, le možgani nočejo sodelovati

Napeta akcija: rešiti hčerko iz smrtne nevarnosti

V napeti akciji Napačni kraj se Bruce Willis, v vlogi nekdanjega policista Franka, ob napačnem času znajde na napačnem kraju. Potem ko po naključju prekriža pot zloglasnemu mamilarskemu kralju Brownu, ga nevarni zločinec skuša utišati, da ne bi pričal proti njemu in ga spravil za zapahe. Kmalu se v smrtni nevarnosti znajde tudi Frankova hčerka, zato namerava narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi jo rešil.

bruce willis napačni kraj voyo demenca
Naslednji članek

Naraven videz, sivi lasje in preprosta oblačila: igralke na ulici niso prepoznali

SORODNI ČLANKI

Bruce Willis zaradi demence naj ne bi več govoril, bral ali hodil

Hči Brucea Willisa kritikom: Očeta objavljam, ker vem, koliko pomeni ljudem

Rumer Willis o očetovi demenci: Čutim globoko bolečino

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189