Na VOYO prispela drama Babilon z zvezdniško zasedbo

V filmu Babilon spremljamo štiri like: zvezdo nemega filma Jacka Conrada (Brad Pitt), samooklicano filmsko zvezdo Nellie (Margot Robbie), ambicioznega Mannyja (Diego Calva) in džezovskega trobentača Sidneyja Palmerja (Jovan Adepo). Njihove poti se prekrižajo na dekadentni zabavi mogotca Dona Wallacha (Tobey Maguire), kjer šampanjec, kokain in veseljačenje zasenčijo celo smrt starlete.
Več kot triurna hollywoodska epopeja o Los Angelesu v 20. letih prejšnjega stoletja je zgodba o prevelikih ambicijah in nezaslišanem presežku. Sledi vzponu in padcu številnih likov v obdobju nebrzdane dekadence in razuzdanosti v zgodnjem Hollywoodu. Recenzijo filma lahko preberete TUKAJ.
