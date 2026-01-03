Naslovnica
Na VOYO prispela drama Babilon z zvezdniško zasedbo

Ljubljana, 03. 01. 2026 09.16

Avtor:
E.M.
Babilon je zgodba o prevelikih ambicijah in nezaslišanih presežkih v obdobju nebrzdane dekadence in razuzdanosti v zgodnjem Hollywoodu. Margot Robbie naravnost blesti.

Na VOYO si že lahko ogledate film Babilon, ki prikazuje hedonistično življenje Hollywooda v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, med prehodom iz nemih v zvočne filme. V filmu iz leta 2022 je zaigrala zvezdniška zasedba z Bradom Pittom in Margot Robbie na čelu. Pod režijo se je podpisal ameriški filmski ustvarjalec Damien Chazelle.

Babilon na VOYO.

V filmu Babilon spremljamo štiri like: zvezdo nemega filma Jacka Conrada (Brad Pitt), samooklicano filmsko zvezdo Nellie (Margot Robbie), ambicioznega Mannyja (Diego Calva) in džezovskega trobentača Sidneyja Palmerja (Jovan Adepo). Njihove poti se prekrižajo na dekadentni zabavi mogotca Dona Wallacha (Tobey Maguire), kjer šampanjec, kokain in veseljačenje zasenčijo celo smrt starlete.

Babilon
Babilon
FOTO: VOYO

Več kot triurna hollywoodska epopeja o Los Angelesu v 20. letih prejšnjega stoletja je zgodba o prevelikih ambicijah in nezaslišanem presežku. Sledi vzponu in padcu številnih likov v obdobju nebrzdane dekadence in razuzdanosti v zgodnjem Hollywoodu. Recenzijo filma lahko preberete TUKAJ.

Brad Pitt Margot Robbie BABILON voyo

