Na VOYO slavimo slovenske filme: na Prešernov dan prihaja Vzornik

Vsak VOYO uporabnik ve, da na VOYO najde bogato zbirko filmov. Tujih in slovenskih. Ob Prešernovem dnevu pa v svojo knjižnico dodajamo še en vrhunski domači film – Vzornik Nejca Gazvode. Film nas popelje v osnovno šolo tik po koncu epidemije, ko nič več ni tako, kot je bilo, in kjer so glavne teme medvrstniško nasilje, osamljenost in dostojanstvo.

Spoznali bomo Majo in Jana, mamo in sina, ki se po ločitvi iz Ljubljane preselita v manjši slovenski kraj. Maja dela kot psihologinja na šoli, Jana pa do zaključka osnove šole loči le še nekaj mesecev. Film se začne ob ponovnem odprtju šol po koncu epidemije in zdi se, da se otroci niso vrnili v čas, kot je bil pred tem. Jana začnejo brez razloga nadlegovati vrstniki, Maja si nakoplje sovražnico v obliki mlade psihologinje. Jan spozna skrivnostnega moškega, v katerem zaradi stiske išče podporo, a cena, ki jo za to plača, je velika.

"Vzornik je film o zelo določenem obdobju, sredini leta 2021, dogaja se v osnovni šoli in vse težave, s katerimi se ukvarja, imajo konkretna poimenovanja – medvrstniško nasilje, osamljenost, dostojanstvo. Hkrati pa je film moj izlet v osnovnošolska leta in mladost, ki se z vsakim letom zdi bolj nenavadna, nenaravna tako kot čas, ki ga po velikem, grozljivem, nepozabnem 2020 živimo tudi sedaj," je o filmu povedal Nejc Gazvoda. Scenarist in režiser je nase opozoril leta 2012 s prvencem Izlet, ki si ga lahko prav tako ogledate na VOYO, pravi pa, da je Vzornik njegov najbolj osebni projekt, postavljen v najbolj neosebno dobo novejše zgodovine. Dobro znana igralska zasedba Uporabniki VOYO bodo v filmu prepoznali Jureta Heningmana ter Klaro Kuk iz VOYO originala Gospod profesor, Luko Cimpriča iz serije Ja, Chef! ter Hiša ljubezni, Vesno Pernarčič spremljamo na POP TV v seriji Skrito v raju, tukaj pa so še priznani igralci Mojca Funkl, France Mandič in Nik Osmanović.

