Na VOYO zdaj tudi serija Toma: še več zgodb o glasbeni legendi

Film Toma, v katerem je v glavno vlogo glasbenika Tome Zdravkovića stopil srbski igralec Milan Marić, je pred dobrima dvema letoma prevzel celotno regijo. Režiser Dragan Bjelogrlić je v malo več kot dve uri strnil življenje glasbene legende, a se je že ob pisanju filma odločil, da je to premalo. Ob snemanju filma so hkrati snemali tudi serijo, ki pa si jo zdaj lahko ogledamo tudi na VOYO.

OGLAS

"Serija ima drugačno dramaturgijo od filma," je v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com povedal Milan Marić, ki je v filmu Toma prevzel glavno vlogo Tome Zdravkovića: "To je osem epizod, osem zgodb njegovega življenja. To je veliko stvari, ki jih v filmu nismo videli, vsekakor pa bodo tudi zgodbe, ki smo jih videli v filmu, seveda. Se pa v seriji z njegovim življenjem ukvarjamo bolj podrobno."

Serija je izšla dobri dve leti po izdaji filma, za katerega je Marić povedal, da je z uspehom več kot presenetil: "Prvič smo ga občinstvu pokazali na festivalu v Sarajevu, potem 24 ur kasneje v Nišu, čez nekaj tednov je film že prešel vsa naša pričakovanja. Zgodil se je lep regionalni bum. Film je začel živeti svoje življenje. Mimo nas, mimo naše volje. Z ekipo smo seveda bili kar malo presenečeni. Ko je bila premiera filma v Beogradu, sem se vrnil v Maribor, kjer sem igral v predstavi (To noč sem jo videl, op. a.) in tam bil še naslednje tri tedne, zato nisem vedel, kaj se dogaja v Srbiji. Na družbenih omrežjih sem videl, da se dogaja nekaj čudnega, a nisem vedel, kako zelo čudno je vse skupaj. Ko sem se vrnil v Srbijo, sem videl, kakšen uspeh je dosegel film, in potem se je vse skupaj začelo širiti še po celi regiji nekdanje skupne države. Še danes živi svoje življenje, ljudje ga imajo še vedno radi, o njem govorijo in mi pišejo. Film je spletel nekakšno čudno nit z občinstvom."

Toma FOTO: VOYO icon-expand

Film in serijo Toma so snemali hkrati, paralelno, kot nam je že pred časom zaupal srbski igralec. A pravi, da se ne more odločiti, ali je bilo zato snemanje serije lažje ali težje. "Res ne vem, morda je bilo zato lažje, morda celo na trenutke težje." (smeh)

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO

icon-expand FOTO: VOYO



















Toma icon-picture-layer-2 1 / 11