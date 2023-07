Na vrsti so prvi zmenki: Najlepši je poljub na usta in mesto, kjer je gozd gost

Pred začetkom ljubezenskega popotovanja nove sezone hrvaškega šova Ljubezen na vasi so se zbrali vsi kandidati, ki so dobili dovolj pisem, in dekleta, ki so v njih prepoznala potencialnega partnerja. Že nocoj bomo izvedeli, kaj dekleta pričakujejo in česa si želijo od svojih bodočih izbrancev.

"Nimam konkurence, mislim, da sem prava seksi ženska, in zdi se mi, da so mu točno takšne všeč," je rekla ena od tekmovalk. "On ima tri otroke, jaz imam enega – to so štirje, ne potrebujeva jih več. Lahko samo še uživava," je rekla druga.

Srečanja se ne veselijo le dekleta, temveč tudi kandidati. Nekateri bodo živčno odštevali ure do srečanja, drugi pa bodo precej samozavestni: "V nekem trenutku sem pomislil, da sem kot Brad Pitt!"