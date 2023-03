Na zlatih malinah 'slavili' Jared Leto, Tom Hanks in film Blondinka

Na prireditvi je nagrado za najslabši film domov odnesel film Blondinka , ki je zmagal tudi v kategoriji za najslabši scenarij. Igralec Tom Hanks je bil nagrajen s kar dvema zlatima malinama. Poleg najslabšega igralca je "z lateksom na obrazu in smešnim naglasom" prepričal še v kategoriji najslabša kombinacija na platnu. Hanks se je tako priključil skupini igralcev, ki se lahko pohvalijo tako z zlato malino kot oskarjem. V tej specifični skupini posameznikov mu družbo med drugim delajo Eddie Redmayne , Halle Berry , Nicole Kidman in Jared Leto , ki si je letos prav tako prislužil zlato malino.

Organizatorji zlatih malin so med podelitvijo nagradili tudi sebe. Spomnimo, na letošnjem seznamu nominirancev se je znašla šele 12-letna igralka Ryan Kiera Armstrong , ki je zaigrala v filmu Firestarter. Po burnem odzivu javnosti so organizatorji mladenko odstranili s seznama nominirank v kategoriji najslabša igralka, nanj uvrstili kar sebe, se na prireditvi posuli s pepelom in domov odnesli zlato malino.

Najslabši film

Blondinka

Disneyjev Ostržek

Good Mourning

The King's Daughter

Morbius

Najslabši igralec

Colson Baker (Machine Gun Kelly), Good Mourning

Pete Davidson, Marmaduke

Tom Hanks, Disneyjev Ostržek

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

Najslabša igralka

V kategoriji je zlato malino domov vzela kar prireditev sama. Nominirane so sicer bile Bryce Dallas Howard (Jurski svet: Prevlada), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King's Daughter) in Alicia Silverstone (The Requin).

Najslabša stranska igralka

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco, Disneyjev Ostržek

Penelope Cruz, The 355

Bingbing Fan, The 355 ter The King's Daughter

Mira Sorvino, Lamborghini: The Man Behind the Legend

Najslabši stranski igralec

Pete Davidson, Good Mourning

Tom Hanks, Elvis

Xavier Samuel, Blondinka

Mod Sun, Good Mourning

Evan Williams, Blondinka

Najslabši režiser

Judd Apatow, The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) in Mod Sun, Good Mourning

Andrew Dominik, Blondinka

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Disneyjev Ostržek

Najslabši scenarij

Blondinka

Disneyjev Ostržek

Good Mourning

Jurski svet: Prevlada

Morbius