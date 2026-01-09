Naslovnica
Film/TV

Naboru prestižnih televizijskih nagrad se pridružuje nova

Los Angeles, 09. 01. 2026 07.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Letošnja podelitev ameriških televizijskih nagrad emmy bo preložena zaradi stavke v Hollywoodu

Televizijska akademija je ustvarila povsem novo nagrado, tako imenovano nagrado Legacy. Po besedah komiteja bo ta vsako leto podeljena televizijskim programom, "ki so imeli globok in trajen vpliv na občinstvo ter ostajajo pomembni za družbo, kulturo in industrijo".

Televizijska akademija je ustanovila svojo prvo novo veliko nagrado po skoraj dveh desetletjih. Odbor za nagrade Governors Award, ki se je preimenoval v Odbor za posebne nagrade, bo vsako leto izbral kandidate za nagrado Legacy. Člani bodo nato glasovali o prijavah, ki jih lahko oddajo člani odbora, Odbor za posebne nagrade ali kdorkoli, ki pošlje pismo organizaciji.

FOTO: Profimedia

Nagrada bo po besedah komiteja podeljena televizijskim programom, "ki so imeli globok in trajen vpliv na občinstvo ter ostajajo pomembni za družbo, kulturo in industrijo". "Nagrada Legacy slavi prelomne programe – programe, ki so prestali preizkus časa in prinašajo zgodbe, ki še naprej pritegnejo občinstvo, ter ikonične in brezčasne like, ki so privlačni za več generacij," je dejal predsednik Televizijske akademije Cris Abrego.

"Nagrada Akademiji omogoča, da počasti več bogate zgodovine televizije in prizna pripovedovalce zgodb, katerih delo je odmevalo pri gledalcih in še naprej zabava množice oboževalcev po vsem svetu." Prejemniki nagrade Legacy bodo prejeli vgravirane emmyjeve kipce.

Med merili za obravnavo je po mnenju Akademije to, da mora imeti oddaja predvajanih najmanj 60 epizod v najmanj petih sezonah. Poleg tega mora imeti program "stalno ali trajno relevantnost, vpliv ali navdih" za žanr televizije, obstoječe ali novo občinstvo in/ali za družbo in kulturo. V primeru franšiz z več serijami jih je treba obravnavati kot celoto. Prav tako noben program ne more prejeti nagrade Legacy več kot enkrat.

Legacy Award nagrada televizija serije

