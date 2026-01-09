Naboru prestižnih televizijskih nagrad se pridružuje nova.

Televizijska akademija je ustanovila svojo prvo novo veliko nagrado po skoraj dveh desetletjih. Odbor za nagrade Governors Award, ki se je preimenoval v Odbor za posebne nagrade, bo vsako leto izbral kandidate za nagrado Legacy. Člani bodo nato glasovali o prijavah, ki jih lahko oddajo člani odbora, Odbor za posebne nagrade ali kdorkoli, ki pošlje pismo organizaciji.

Nagrada bo po besedah komiteja podeljena televizijskim programom, "ki so imeli globok in trajen vpliv na občinstvo ter ostajajo pomembni za družbo, kulturo in industrijo". "Nagrada Legacy slavi prelomne programe – programe, ki so prestali preizkus časa in prinašajo zgodbe, ki še naprej pritegnejo občinstvo, ter ikonične in brezčasne like, ki so privlačni za več generacij," je dejal predsednik Televizijske akademije Cris Abrego.

"Nagrada Akademiji omogoča, da počasti več bogate zgodovine televizije in prizna pripovedovalce zgodb, katerih delo je odmevalo pri gledalcih in še naprej zabava množice oboževalcev po vsem svetu." Prejemniki nagrade Legacy bodo prejeli vgravirane emmyjeve kipce.

Med merili za obravnavo je po mnenju Akademije to, da mora imeti oddaja predvajanih najmanj 60 epizod v najmanj petih sezonah. Poleg tega mora imeti program "stalno ali trajno relevantnost, vpliv ali navdih" za žanr televizije, obstoječe ali novo občinstvo in/ali za družbo in kulturo. V primeru franšiz z več serijami jih je treba obravnavati kot celoto. Prav tako noben program ne more prejeti nagrade Legacy več kot enkrat.