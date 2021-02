Načrti Jennifer Lopez padli v vodo

J.Lo, Maluma in Owen Wilson so komedijo snemali oktobra in novembra 2019 v New Yorku. Spomnimo, da sta J.Lo in Maluma lani izdala pesmi Pa' Ti + Lonely, ki sta bili odlična popotnica za novi projekt. Za novi film sta posnela tudi glasbo, ki je je za cel album, oboževalci pa po tihem upajo, da se bosta skupaj podala na turnejo. Če to drži, potem lahko rečemo: še dobro, da je film prestavljen, saj si marsikdo želi videti Malumo in J.Lo na skupni turneji.

J.Lo in Maluma v zakulisju snemanja: