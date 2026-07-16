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Nadaljevanje Batmana znova prestavljeno

Los Angeles, 16. 07. 2026 10.13 pred 25 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Nadaljevanje Batmana znova prestavljeno

Oboževalci Batmana bodo morali čakati še nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno. Izid filma The Batman: Part II je bil namreč zopet prestavljen, luč sveta naj bi po novem ugledal 18. februarja 2028. Da bodo lažje počakali, je režiser z gledalci delil krajši napovednik.

Izid filma The Batman: Part II je znova prestavljen, vendar so oboževalci ob tokratnem zamiku datuma dobili prvi pogled na Roberta Pattinsona v prenovljenem kostumu superjunaka. Režiser Matt Reeves je na spletu delil kratek napovednik in ob tem razkril, da bo film izšel 18. februarja 2028 in ne oktobra 2027, kot je bilo prvotno načrtovano.

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Snemanje filma se je začelo junija, do začetka produkcije pa je prišlo po številnih zamudah. Spomnimo, snemanje nadaljevanja je bilo napovedano leta 2022, potem ko je izšel prvi film. Reeves, ki je znan po tem, da scenarije piše počasi, si je nato vzel kar nekaj časa za pripravo nadaljevanja.

Med povratniki iz prvega filma so Robert Pattinson, Jeffrey Wright in Andy Serkis, prihajajo pa tudi nova imena, med njimi Sebastian Stan, Scarlett Johansson in Charles Dance. Med novinci sta bila predstavljena Brian Tyree Henry in Sebastian Koch. Reeves je obenem potrdil, da se bo Colin Farrell vrnil kot Pingvin.

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KOMENTARJI2

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PEACEMAKER
16. 07. 2026 10.33
Narejeno za woke publiko
Odgovori
+3
3 0
Talent212
16. 07. 2026 11.13
jp.. ziher bo imel batman črnega fanta
Odgovori
+3
3 0
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