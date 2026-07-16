Nadaljevanje Batmana znova prestavljeno

Izid filma The Batman: Part II je znova prestavljen, vendar so oboževalci ob tokratnem zamiku datuma dobili prvi pogled na Roberta Pattinsona v prenovljenem kostumu superjunaka. Režiser Matt Reeves je na spletu delil kratek napovednik in ob tem razkril, da bo film izšel 18. februarja 2028 in ne oktobra 2027, kot je bilo prvotno načrtovano.

Snemanje filma se je začelo junija, do začetka produkcije pa je prišlo po številnih zamudah. Spomnimo, snemanje nadaljevanja je bilo napovedano leta 2022, potem ko je izšel prvi film. Reeves, ki je znan po tem, da scenarije piše počasi, si je nato vzel kar nekaj časa za pripravo nadaljevanja.

Med povratniki iz prvega filma so Robert Pattinson, Jeffrey Wright in Andy Serkis, prihajajo pa tudi nova imena, med njimi Sebastian Stan, Scarlett Johansson in Charles Dance. Med novinci sta bila predstavljena Brian Tyree Henry in Sebastian Koch. Reeves je obenem potrdil, da se bo Colin Farrell vrnil kot Pingvin.