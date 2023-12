Nadaljevanje filma Aquaman v slovenska kina pospremili cosplayerji in znani obrazi

Na velika platna se vrača Jason Momoa . Priljubljeni igralec bo znova navduševal v vlogi superjunaka Aquamana . Oboževalci filma so nadaljevanje z naslovom Aquaman in izgubljeno kraljestvo dočakali po petih letih od prvega dela, v slovenskih kinematografih pa je film doživel prav poseben sprejem.

V ljubljanskem Cineplexxu so ga na velika platna namreč pospremili številni znani obrazi, med katerimi so bili tudi Andrei Lenart, Mark in Nika Vlahovič, Aleš Bravničar, David Dobrikovič, Gaja Hribernik in Andrej Pavličević. Poleg znanih Slovencev pa sta se na predpremieri pojavila tudi Aquaman in kraljica Atlanna, ki sta ju upodobila cosplayerja Jan Strmšek in Klara Čotar.