Vsi se staramo in včasih se zdi, da večina leta skuša skriti s popravki tu in tam. Obstajajo pa prav posebne dame, ki dokazujejo, da ni stvar v zategnjeni koži, zlikanem čelu ali napihnjenih ustnicah. Leta 1993 so nas na velikem platnu v zdaj že filmski klasiki navduševale tri čarovnice: Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy. In po skoraj 30 letih so spet zajahale svoje metle in posnele nadaljevanja filma Čarovnice se vračajo. V New Yorku so ga videli v torek.