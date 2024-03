Nadaljevanje filma Dune: Peščeni planet navdušilo znane Slovence

Nadaljevanje filma Dune, v katerem blestijo sama zvezdniška igralska imena, kot so Javier Bardem, Timothée Chalamet, Zendaya, Christopher Walken in Stellan Skarsgård, je končno prispel tudi v Slovenijo. Številni znani Slovenci, ki jih je navdušil že prvi del, so komaj čakali nadaljevanje. "Jaz sem se počutil, kot da sem tam. Brutalno dobro so predstavili zgodbo in že prvi film je bil meni češnja na torti. Eno leto sem čakal na drugi del," je bil pred premiero poln pričakovanj Blaž Kričej Režek, ki je še razkril, da trenutno varčuje za eno stvar iz filma. "Lego je naredil set iz lego kock o helikopterju in zdaj varčujem, da si ga bom kupil," je dodal.