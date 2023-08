Nadaljevanje filma Dune zaradi stavke premaknjeno na 2024

Premiera filma Dune: Part Two je zaradi stavke igralcev in scenaristov premaknjena na prihodnje leto. Pri studiu Warner Bros. so potrdili, da bo film, ki bi se v kinematografih moral pričeti predvajati 3. novembra, luč sveta ugledal šele 15. marca leta 2024. Tako bo lahko zvezdniška zasedba, če se bo stavka do takrat končala, svobodno oglaševala enega najbolj pričakovanih filmov. Dune: Part Two je eden največjih filmov leta 2023, ki so bili doslej preloženi zaradi stavke.