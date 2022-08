Nadaljevanje filma Joker na filmskih platnih oktobra 2024

O vsebini samega nadaljevanja Jokerja zaenkrat uradno še ni informacij, v tujih medijih pa se je šušljalo, da naj bi se za vlogo v filmu med drugim dogovarjala ameriška pevka Lady Gaga, ki je že igrala v filmih Zvezda je rojena in Hiša Gucci. Zvezdnica bi najverjetneje stopila v čevlje Jokerjeve ljubice Harley Quinn. Čeprav filmski ustvarjalci podrobnih informacij ob tem niso razkrili, so pojasnili, da bi Gagina Harley "obstajala v drugačnem DC vesolju kot Harley Quinn, ki jo je uprizorila Margot Robbie". Spomnimo, Robbiejeva je lik uprizorila v filmih Odred odpisanih, Odred odpisanih: Nova Misija ter v filmu Ptice roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn.

Joker, v katerem Phoenix igra duševno bolnega antijunaka, ki živi na obrobju družbe mesta Gotham City, je leta 2019 po vsem svetu zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev. Phoenix je za vlogo Jokerja prejel oskarja za najboljšega igralca, sam film pa na beneškem filmskem festivalu zlatega leva za najboljši film.