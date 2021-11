Nadaljevanje filma Južni veter podira rekorde v gledanosti

Velika regijska kino uspešnica Južni veter: Pospešek je v distribuciji Blitz filma v zgolj nekaj dneh od premiere podrla vse rekorde in z 8.017 gledalci v prvem vikendu prikazovanja ustvarila najboljše odpiranje regijskega filma vseh časov v Sloveniji! Za primerjavo, Južni veter: Pospešek si je v prvem vikendu ogledalo 196 odstotkov več gledalcev kot prvi film, ustvaril pa je neverjetnih 222 odstotkov več dobička v kino blagajnah, kar je zares impresiven rezultat.

Če želimo rezultat v Sloveniji primerjati s filmom Toma, je Pospešek štartal s kar 326 odstotkov več gledalcev, uspeh pa je še toliko večji, ko ugotovimo, da je Južni veter: Pospešek v samem štartu prekoračil skupen rezultat gledanosti filma Toma, ki je v distribuciji v Sloveniji že tri tedne in to za 82 odstotkov v številu gledalcev in 87 odstotkov v skupnem zaslužku. Ta izjemna regionalna uspešnica ima močnejši vikend štart od velikih globalnih hitov, kot je recimo zadnji del mega popularne uspešnice Hitri in drzni 9, drugega dela franšize Venom in podobnih.

S tem lahko samo zaključimo, da je zaradi filma Južni veter: Pospešek nastal pravi naval na kinodvorane. Skupaj je film na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Sloveniji in Albaniji v vikendu odpiranja v kina pripeljal neverjetnih 93.145 gledalcev, ko pa tej številki prištejemo še rezultat na domačem terenu – v Srbiji in Črni Gori, pa pridemo na izjemnih 400.000 gledalcev v le nekoliko dneh. S tem se je Južni veter: Pospešek zavihtel na prvo mesto najboljšega regijskega kino odpiranja in podrl vse rekorde gledanosti v zadnjih dvajsetih letih.

icon-expand Južni veter: Pospešek FOTO: Blitz Slovenija

Zanimanje, ki spremlja ta film, je vsak dan merljivo v neverjetnih številkah, na popularnost filma pa je pomembno vplivala tudi uspešna marketinška kampanja. Ta regionalna uspešnica je imela prejšnji teden tri dni zapored razprodane premiere v Zagrebu, Banja Luki in v Sarajevu – vstopnice za premierne dogodke so dobesedno izginile v vseh mestih. Najprej so v torek zvečer podrli rekord v Zagrebu, kjer je bilo popolnoma razprodanih kar 14 premiernih projekcij. Od trenutka, ko so naznanili, da bo na zagrebško premiero prišla ekipa filma pod vodstvom Miloša Bikovića in Miodraga Radonjića, so bile kino vstopnice razprodane v rekordnem času, na veselje zbranih oboževalcev pa jih je ekipa pozdravila prav v vsaki dvorani, kar je povzročilo aplavze brez primere.

icon-expand Južni veter: Pospešek FOTO: Blitz Slovenija

"To so najboljše premiere v zadnjih petnajstih letih in menimo, da bomo ta konec tedna dosegli enega najboljših rezultatov v zgodovini," je pred dnevi na premieri filma v CineStarju dejal Miloš Biković in dodal: "Vsi ste del te zgodbe, vse to se dogaja zaradi vas. To je rezultat brez primere na Balkanu. Film nas je ponovno združil."

Ta vročekrvni akcijski triler v režiji Miloša Avramovića sestavlja vrhunska igralska zasedba – Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Jovana Stojiljković, Predrag Miki Manojlović, Aleksandar Berček, Luka Grbić, Goran Navojec ter mednarodni zvezdniki Anastasia Everall, Marijan Valev in Zahari Baharov. Drugi del franšize na velika platna vrača priljubljena lika Maraša in Baćo, ki se soočata s številnimi izzivi in dramatičnimi odločitvami, nepredvidljivimi zapleti, polnimi akcije in adrenalina. Film je produkcijsko, scenaristično in igralsko napredoval in zasluženo osvojil naslov akcijskega filmskega spektakla, ki je odpihnil vse dosedanje uspešnice.

icon-expand Južni veter: Pospešek FOTO: Blitz Slovenija