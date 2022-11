Nadaljevanje filma Pr' Hostar nagrajeno z dvema zlatima rolama

Ustvarjalci filma Pr'Hostar 2 promila slavijo. Domača komedija je v svojem prvem tednu rednega predvajanja nasmejala že več kot 68 tisoč gledalcev in si s tem prislužila kar dve zlati roli - nagradi, ki jo Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev podeljujeta slovenskim filmov, ki presežejo mejo 25.000 gledalcev.

Prestižna kipca in plaketo sta v imenu ustvarjalcev prevzela režiser in igralec Luka Marčetić ter soscenarist in igralec Goran Hrvaćanin .

Kaj lahko gledalci pričakujejo od nadaljevanja?

Kar nekaj piva in žganice je preteklo, odkar smo se nazadnje družili s svojeglavim osebjem hotela Pr' Hostar. Tedaj so zaposleni v boju za svoje službe uspešno združili moči in pregnali tako novega kupca kot tudi stiskaškega direktorja. Kaj se je zgodilo zatem? Jim je alpski biser uspelo spremeniti v cvetoči posel ali pa so jih prav po slovensko napadle notranje razprtije?