Nadaljevanje filma Pr' Hostar namesto dveh odneslo kar tri zlate role

Klemen Dvornik je ob predaji zlatih rol poudaril, da vračanje gledalcev v kinematografe pripomore k razvoju in uspehu vseh domačih filmov: "Radi vidimo, da imajo gledalci radi slovenske filme. Velike čestitke ekipi in verjamem, da to niso zadnje zlate role, ki jih bomo podelili filmu Pr'Hostar 2 promila."

Filmski ustvarjalci ob izjemnem uspehu, ki ga beležijo, ponovno ostajajo skromni in zasluge zanj pripisujejo tudi zvesti publiki: "Danes dokazujemo, da uspeh prvega filma ni bil srečno naključje, niti se ni zgodil iz danes na jutri," je povedal soscenarist in igralec Goran Hrvaćanin. "Gre za 11 let dela, entuziazma in tudi izkušenj, s katerimi smo počasi zgradili in utrjevali bazo ljudi, ki spremljajo naše vsebine. Njihove podpore nikoli ne jemljemo za nekaj samoumevnega, zato se iz projekta v projekt trudimo, da jo upravičimo."

Tudi režiser Luka Marčetić je nadaljeval v podobnem duhu: "Ko smo delali Pr'Hostar 2 promila, naš cilj ni bil preseči prvi del. Naša želja in cilj sta bila, da bi se ljudje ob filmu zabavali vsaj toliko kot pred šestimi leti." Priložnost pa je izkoristil še za jedrnat poziv ljudem, naj si kar čim več filmskih vsebin ogledajo v kinematografih: "Naj živi kino!"