Nadaljevanje filma Super Mario podira rekorde gledanosti

Po poročanju spletnega portala Variety je film, ki sta ga producirala Universal in Illumination v sodelovanju z Nintendom, stal približno 110 milijonov dolarjev oziroma 95 milijonov evrov, kar je za animirani film relativno poceni.

Premiera filma Super Mario: Galaktični film FOTO: Sandi Fišer

Film nadaljuje zgodbo uspešnice Brata Super Mario film iz leta 2023, ki prav tako temelji na Nintendovi franšizi videoiger Super Mario in je bil prava uspešnica na blagajnah kinematografov. Izkupiček od prodaje vstopnic po svetu je znašal skoraj 1,4 milijarde dolarjev oziroma približno 1,2 milijarde evrov.

V Super Mario: Galaktični film so likom ponovno glasove posodili Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key in Jack Black, ki so sodelovali že pri prvem filmu. Tokrat so se pridružili tudi Donald Glover, Glen Powell in Benny Safdie. Režijo ponovno podpisujeta Aaron Horvath in Michael Jelenic.