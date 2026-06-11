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Nadaljevanje filma Super Mario podira rekorde gledanosti

Los Angeles, 11. 06. 2026 17.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Premiera filma Super Mario: Galaktični film

Animirani film Super Mario: Galaktični film, ki temelji na Nintendovi videoigri Super Mario, podira rekorde gledanosti. Izkupiček od prodaje vstopnic je po svetu presegel milijardo dolarjev oziroma približno 866 milijonov evrov. S tem je postal prvi film tega leta, ki je dosegel to mejo.

Po poročanju spletnega portala Variety je film, ki sta ga producirala Universal in Illumination v sodelovanju z Nintendom, stal približno 110 milijonov dolarjev oziroma 95 milijonov evrov, kar je za animirani film relativno poceni.

Premiera filma Super Mario: Galaktični film
Premiera filma Super Mario: Galaktični film
FOTO: Sandi Fišer

Film nadaljuje zgodbo uspešnice Brata Super Mario film iz leta 2023, ki prav tako temelji na Nintendovi franšizi videoiger Super Mario in je bil prava uspešnica na blagajnah kinematografov. Izkupiček od prodaje vstopnic po svetu je znašal skoraj 1,4 milijarde dolarjev oziroma približno 1,2 milijarde evrov.

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V Super Mario: Galaktični film so likom ponovno glasove posodili Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key in Jack Black, ki so sodelovali že pri prvem filmu. Tokrat so se pridružili tudi Donald Glover, Glen Powell in Benny Safdie. Režijo ponovno podpisujeta Aaron Horvath in Michael Jelenic.

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Animirani pustolovski komediji na lestvici filmov z najboljšo prodajo vstopnic v tem letu sledijo biografski film o kralju popa Michaelu Jacksonu, Project Hail Mary in Hudičevka v Pradi 2. Slednji je v premiernem vikendu po svetu prinesel 233 milijonov dolarjev oziroma 200 milijonov evrov zaslužka, v njem pa sta ponovno zaigrali Meryl Streep in Anne Hathaway.

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