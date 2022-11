Nadaljevanje komedije Pr' Hostar preseglo magično mejo 100.000 gledalcev.

Komedija Pr'Hostar 2 promila je postala edini film domače produkcije, ki mu je v letošnjem letu uspelo preseči 100.000 gledalcev in se s tem zavihteti v družbo tujih uspešnic Top Gun: Maverick in Minioni: Grujev vzpon. Meja 100.000 gledalcev sicer v slovenskem prostoru predstavlja poseben mejnik, ki ga je v času samostojne države osvojilo le šest domačih celovečercev. Pod dva od njih se podpisujejo gorenjski mojstri satire – Pr'Hostar (2016) in Pr'Hostar 2 promila (2022), seznam pa zaokrožujejo še Gremo mi po svoje (2010), Petelinji zajtrk (2007), Kajmak in marmelada (2003) ter Gremo mi po svoje 2 (2013).