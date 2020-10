Nadaljevanje najnovejšega Levjega kralja bo režiral Barry Jenkins

V igrani različici animiranega filma iz leta 2019 so živalim glasove posodili znani zvezdniki, med njimi Beyonce . V blagajne kinematografov po vsem svetu je film prinesel skoraj 1,4 milijarde evrov, čeprav so bile recenzije mešane.

Film so ustvarili v sodobni tehniki animacije, kjer je snemalna ekipa "posnela"z računalnikom ustvarjene živali, ki so pohajkovale po afriških savanah znotraj sveta virtualne resničnosti. Pri nadaljevanju naj bi uporabili isto tehniko.

Jenkins, ki je za dramo Mesečina o temnopoltemu geju prejel oskarja za najboljši film, je dejal, da je v 90. letih minulega stoletja "s temi liki odrasel", ko je sestri pomagal vzgajati dva mlada fanta.

"Uresničile so se mi sanje, da imam priložnost sodelovati z Disneyjem pri imenitni zgodbi o prijateljstvu, ljubezni in dediščini ter hkrati razširiti pripovedi o življenjih in dušah ljudi znotraj afriške diaspore," je Jenkins dejal v izjavi za AFP.

Levji kralj iz leta 1994, na katerem je temeljila lanskoletna različica, predstavlja vrh Disneyjeve"renesanse" v 90. letih minulega stoletja. Sledila sta mu broadwayjski muzikal in nadaljevanje, ki premiere sicer ni doživelo, temveč so ga neposredno ponudili na videokasetah.