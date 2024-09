Nadaljevanje po 36 letih, ki ima smisel!

Kako smiselno je lahko nadaljevanje filma po več kot treh desetletjih in pol, dokazuje novi film Beetlejuice 2 Tima Burtona, ki predstavlja nadaljevanje zgodbe iz prvega filma iz leta 1988. Burtonova magija še vedno deluje, oboževalci njegovega opusa pa bodo v njem lahko našli veliko hudomušnih domislic in filmske zabave.

"V zadnjih nekaj letih sem bil nekoliko razočaran nad filmsko industrijo. Nekako sem se izgubil. Spoznal sem, da je edini način za uspeh ta, da moram to, kar počnem, delati z veseljem. Tokrat sem preprosto užival v pripravi in snemanju filma. Nisem hotel narediti velikega nadaljevanja za denar. To sem želel narediti iz zelo osebnih razlogov," je ob nedavni premieri na filmskem festivalu v Benetkah povedal režiser Tim Burton, ki je 25. avgusta dopolnil 66 let.

Michael Keaton se je vrnil kot zlobni, a hudomušni, demon onostranstva Beetlejuice.

Kako (ne)pričakovano je nadaljevanje nad katerim je marsikdo že davno obupal, si lahko mislimo, občinstvo v Benetkah pa je Burtona nagradilo z nekajminutnim aplavzom. Film je brez dvoma poslastica za vse njegove privržence, ki poznajo filme kot so Predbožična mora, Edvard Škarjeroki, Brezglavi jezdec, Batman, Mrtva nevesta in številne druge. Burton je tako zbral praktično celotno ekipo prvega filma, brez "mrtvih" zakoncev Maitland, Aleca Baldwina in Geene Davis, ter Jeffreyja Jonesa, ki je igral očeta Charlesa Deetza, ki je imel v resničnem življenju zelo specifične težave z zakonom, da je šla njegova igralska po zlu. So pa zato nazaj Michael Keaton kot Beetlejuice, Winona Ryder kot Lydia Deetz, Catherine O'Hara kot njena mama Delia, ter (po novem) Justin Theroux in Monica Belluci. S slednjo Burton menda slabi dve leti tudi tesneje prijateljuje, odkar se je razšel s Heleno Bonham Carter, s katero sta bila skupaj dve desetletji in imata dva otroka.

Monica Bellucci kot njegova nekdanja žena Delores LaVerge, s katero imata neporavnane račune.

Lydia je gostiteljica nadnaravnega pogovornega šova Ghost House (Hiša duhov, op. a.), ki jo producira njen partner Rory (Therox), zdi se, da je vse v redu, a Lydia ima, poleg izčrpanosti, tudi občutek, da je imela vizijo Beetlejuicea (Keaton), zlobnega demona iz onostranstva. Po nepričakovani družinski tragediji se tri generacije družine Deetz vrnejo domov v Winter River, kjer še vedno stoji "zakleta" hiša, ki jo je njen oče Charles Deetz kupil pred desetletji, sam pa se ponesrečil na potovanju, kjer ga je pojedel morski pes. Družina se tako zbere na pogrebni slovesnosti, Lydia pa je še vedno obsedena z Beetlejuiceom, ki ji ne da miru, četudi jo imajo večinoma za noro in ji nihče ne verjame. Kmalu pa se vse postavi na glavo, saj njena uporniška najstniška hči Astrid (Jenna Ortega) na podstrešju odkrije skrivnostni zemljevid mesta, po naključju odpre portal v onstranstvo z novim prijateljem Jeremyjem, za katerega pa se kmalu izkaže, da ni tisto, za kar se izdaja. V obeh svetovih tako ne mine dolgo časa, da nekdo trikrat ne izreče imena Beetlejuice, da se nagajivi demon lahko vrne in naredi zmedo med življenjem in onostranstvom. Za povrhu pa se nad Beetlejuicea v onostranstvu spravita tudi Wolf Jackson (Willem Dafoe), detektiv in nekdanji zvezdnik B-filmov, izslediti pa ga hoče tudi nekdanja žena Delores LaVerge (Bellucci), ki ima z njim neporavnane račune. In grozljivi komični kaos se lahko prične.

