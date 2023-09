Nadaljevanje pogovorov med stavkajočimi scenaristi in studii.

Obe strani sta se "sestali na pogajanjih v petek in se bosta sestali tudi v soboto", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo omenjeno združenje. Ob tem so dodali, da se nadaljujejo prizadevanja za dogovor, ki si ga scenaristi po njihovih besedah zaslužijo. Analitiki menijo, da bi lahko ta "nenavaden korak" nakazoval, da je morebitni dogovor blizu.

Financial Times je poročal o raziskavi Milken Institute v začetku septembra, ki je ocenila stroške trenutne stavke v Hollywoodu na pet milijard dolarjev (4,6 milijarde evrov). Z dosedanjimi 145 stavkajočimi dnevi je stavka Ameriškega združenja scenaristov že bistveno daljša od stavke scenaristov v letih 2007 in 2008, ki je trajala sto dni in kalifornijsko gospodarstvo stala 2,1 milijarde ameriških dolarjev (1,9 milijarde evrov). Najdaljša sindikalna akcija je sicer leta 1988 trajala 154 dni.

Več tisoč ameriških filmskih in televizijskih scenaristov je začelo stavkati v začetku maja. Med drugim zahtevajo boljše plačilo, večje nagrade za ustvarjanje uspešnih oddaj in varstvo pred umetno inteligenco. Scenaristom so se v sredini julija pridružili tudi igralci, kar je privedlo do velikega zastoja v svetu ameriškega filma in televizije.

V primeru, da bodo ameriški scenaristi dosegli dogovor, se bo stavka ameriških igralcev nadaljevala. Za zdaj ni znano, da bi potekali kakšni pogovori med hollywoodskimi studii ter sindikatom ameriških igralcev. Si pa oba sindikata delita veliko podobnih zahtev, zato poznavalci menijo, da bi lahko dogovor Ameriškega združenja scenaristov tlakoval pot tudi za končanje stavke ameriških igralcev.