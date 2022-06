Nadaljevanje priljubljene detektivke je dobilo naslov

Ustvarjalec filmov je dodal še to: " Želim poustvariti energijo Christie, kjer bo vsak film kot nova knjiga, s svojim tonom, ambicijo in razlogom." To ga je navdihnilo, da bo ustvaril še več filmov o detektivu Benoitu Blancu, ki ga igra Daniel Craig .

"Za knjige pisateljice Agathe Christie se napačno govori, da je za vse svoje zgodbe uporabljala enako formulo, a pravi oboževalci vedo, da to ni res." je napisal Rian Johnson . " Vedno je svoj žanr detektivk razširjala. Pod pojmom "kdo je kriv" je napisala vohunske trilerje, grozljivke, love na serijske morilce, gotske romance, psihološke študije likov in glamurozne potopise."

V svojem zapisu na Twitterju je razkril naslov Glass Onion in dodal še to, da kmalu prihaja še več informacij.

Johnsonov film, poln zvezdnikov, bo ugledal luč sveta že konec leta, v njem pa bodo nastopili Daniel Craig, Kate Hudson, Ethan Hawke, Leslie Odom Jr., Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn in Dave Bautista. Glass Onion bo prvi od dveh nadaljevanj detektivke, Johnson pa bo režiral obe. Podatkov o zgodbi še ni, a Johnson obljublja, da bo ravno tako dobra, če ne še boljša od prve.

V pogovoru s PEOPLE je Dave Bautista, ki je skupaj z ekipo film snemal v Grčiji, povedal: "Liki so resnično odlični. Tako drugačni so. Igralska zasedba je res dobra, ko sem delal s soigralci, sem bil navdušen nad njihovimi nastopi in tem, kako so se vživeli v svoje like. V tem filmu bodo liki veliko bolj nenavadni."