Nadaljevanje serije o legendarni cesarici Sisi

Privlačna zgodovinska dramska serija o Sisi je navdušila občinstvo s svojim zapletenim prikazom kraljevega življenja, političnih spletk in zapletenosti ljubezni in dolžnosti. Serija v nemškem jeziku, postavljena v osrčje Evrope 19. stoletja, natančno rekonstruira življenje in izzive Elizabete Avstrijske, ljubkovalno znane kot Sisi. Lepo postavlja nasproti bleščečo fasado kraljevine z osebnimi boji tistih znotraj obzidja palače in ponuja niansiran pogled na svet, ki je pogosto idealiziran.

Prva sezona Cesarice se je zaključila z dramatičnim finalom, zaradi katerega so gledalci nestrpno pričakovali več. Sezona je predstavila napetost in spletke na habsburškem dvoru, vrhunec pa je dosegla vrsta dogodkov, ki so omajali ustaljeni red. Finale serije je postavilo temelje za nadaljnje raziskovanje Elizabetinega burnega življenja, s posebnim poudarkom na njenem odnosu s cesarjem Francem Jožefom in njenem vse večjem razočaranju nad omejitvami kraljeve družine. Konec, mešanica nerazrešenih konfliktov in novih začetkov, je cesarico odlično postavil za vznemirljivo drugo sezono.