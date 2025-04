Nadaljevanje serije Seks v mestu se maja vrača s tretjo sezono

Carrie, Miranda Hobbes in Charlotte York-Goldenblatt se vračajo. Priljubljeni liki serije Seks v mestu se v tretji sezoni nadaljevanja, ki nosi naslov And Just Like That..., bodo maja znova zaživeli na malih zaslonih. Kot razkrivajo ustvarjalci, bodo gledalci tokrat dame spremljali med preživljanjem poletnih dni v New Yorku, mnogi pa se že pred začetkom predvajanja sprašujejo, ali se bo z njimi vrnil tudi Aiden?