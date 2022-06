Nadia namenoma zavlačuje, njen mož pa ob njej izgublja glavo

Medtem ko sta Alen in Lidija ugotavljala, da med njima ni prave komunikacije, niti kemije, se med Luko in Nadio kar iskri, a slednja načrtno pritiska na zavore.

'Ne razume, da me je prizadel' Šest parov se je po poroki na prvi pogled odpravilo na poročno potovanje, da bi se na romantičnih lokacijah bolje spoznali in zbližali. Alen in njegova Lidija zjutraj nista bila zadovoljna. Alen je denimo pričakoval, da bo med njima bolj veselo, živahno in ognjevito. Lidija je povedala: "Nobene kemije ni." A je dopuščala možnost, da je za to kriv stres. Tudi Alen ni takoj obupal: "Opažam, da sva si povsem različna, ampak včasih se različnost privlači."

icon-expand Ni kemije, ni komunikacije. FOTO: POP TV

A je Lidija takoj zatem ugotavljala, da med njima ni niti komunikacije, kot bi si jo želela, s čimer se Alen ni strinjal. Poleg tega ga je motilo, da mu nenehno skače v besedo. Ko ji je rekel, ali se kdaj ugasne, se je razjezila. To je namreč nekaj, kar jo najbolj moti. Povedala je, da potrebuje nekoga, ki jo bo sprejemal. Alen pa: "Lidija sploh ne posluša. Lidija govori sama in ima monolog." Lidija pa je jokala: "Zelo sem razočarana ... Mislim, da ne razume. Ne razume, da me je prizadel. Ne razume mene ... Mogoče sem res enigma." Povedala je, da bi šla domov, a jo je Alen prosil, naj ostane. Zabavna Valentina in Marinko Valentina je svojega Marinka zjutraj preimenovala v Mirka, a sta bila oba polna energije in dobre volje. Marinko se je pohvalil, češ kam jo je pripeljal, a sploh ni vedel, v katerem kraju sta. Pridružila sta se jima Adam in Nikolina in Marinko je na vprašanje, kako je biti poročen, izjavil: "Malo mi je neprijetno." Povedal je, da ni vajen biti v zvezi, zato je pod stresom. Par je poskrbel za nove zabavne zaplete, ko je Valentina izrazila željo, da bi šla kolesarit. Marinko je pristal, a mu gre vožnja hitrih avtomobilov bolje od rok. Kasneje pa je med igro biljarda kar dolgo poslušal, da se ni uredil zanjo.

icon-expand Marinko je Valentino o spravljal v smeh. FOTO: POP TV

'Ženo je treba poslušati, ni tako?' Gordana je na romantični lokaciji dokumentirala Milanove spodrsljaje. Zmotili so jo brisača na tleh, dvignjen pokrov školjke in pižama, obešena na kljuki na vratih. Milan pa je bil medtem v oblakih: "Če bi vedel, da je tako lepo z Gordano, bi se prej poročil." Ko ga je njegova draga opozorila na njegove napake, ji tega ni zameril. A je Gordana med sprehajanjem po lepi Istri odkrito povedala, da je Milan krasen človek in odlična družba. Ko ji je na stojnici kupil uhane, si je prislužil poljubčka, zaradi česar je premišljeval, da bi ji kupil še en par. Opazil pa je, da je njegova draga rada glavna. Upal je samo, da se njena navada ne bo stopnjevala. Gordana: "Ženo je treba poslušati, ni tako?" Milana je primerjala z neobdelanim plastelinom, ki bi ga lahko oblikovala.

icon-expand Gordani se Milan kljub vsemu zdi krasen človek. FOTO: POP TV

'Zelo sem se zaljubil vate' Luka je nagajal svoji Nadii, medtem ko je ta pomivala posodo. Spraševal se je, kaj se podi po njeni glavi. Nadia je povedala, da Luka strašno smrči, da pa sta se ujela in imata veliko skupnih tem za pogovor. Luka je ocenil, da je njegova žena polna ljubezni in bil je prepričan, da bo dočakal prvi poljub. Kasneje se ji je povsem posvetil med nanašanjem kreme za sončenje in ji laskal: "Čudovita si." Nadia je priznala, da je med njima velika privlačnost. Nadia: "V nečem se ujameva." Povedala pa je, da namenoma zavlačuje in deluje hladna, da bi ga s tem spravljala ob pamet. In očitno je delovalo. Luka: "Zelo sem se zaljubil vate. Prosim te, posveti se mi." Nadia: "Luka je rekel, da bo dal vse od sebe, da me osvoji. To tudi počne. In v pravo smer gre." Luka je še povedal, da še nikoli ni bil tako zelo srečen.

icon-expand Luka se je zaljubil v svojo Nadio. FOTO: POP TV

Ali Nikolina res čaka na trenutek za pobeg? Nikolina in Adam, ki se nista najbolje ujela, sta se odpravila na adrenalinsko preizkušnjo. Mladoporočenka je dodobra preizkusila svoje glasilke, medtem ko je bil Adam bolj miren. Ko jo je po izkušnji objel, je povedala, da ji ni bilo prijetno. Zvečer se je Adam posvetil pripravi večerje, saj Nikolina ne kuha, poleg tega se ji je zdelo, da mora žena uživati v tej zgodbi. Tudi zjutraj je mož čistil žar, medtem ko je ona uživala ob kavici. Spraševala se je, kakšno bo njuno skupno življenje po medenih tednih. Adam: "Od prvega dne se mi zdi, da se distancira in samo gleda, kdaj bo prišel trenutek, da bo lahko pobegnila."

icon-expand Adam je bil neverjetno potrpežljiv. FOTO: POP TV

Gordano je začelo dušiti Dejan in mlajša Gordana sta za razliko od Nikoline in Adama iskala bližino drug drugega in se ves čas poljubljala. Odpravila sta se na ježo na plaži, kar je bila ženina velika želja. Medtem ko se je Dejanu zdelo, da sta si silno podobna, pa je Gordana ocenila, da njen mož več govori in ne zna tako dobro poslušati. A se ji je kljub temu celotno dogajanje zdelo neresnično. Že drugo jutro pa je zaupala Lidiji, da je vsa neprespana, da Dejan smrči, enkrat pa jo je med spanjem udaril po nosu, zato je šla spat na kavč. Poleg tega ni vajena biti z nekom 24 ur na dan, zato jo je začelo dušiti.

icon-expand Gordana je zaupala Lidiji, da jo je začelo dušiti. FOTO: POP TV