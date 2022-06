Nadio stiska in duši, Gordana želi oditi

Parom, ki so se poročili na prvi pogled, je bila dana že druga možnost, da izstopijo iz eksperimenta. Nikolina ni spala dobro, po prepiru z možem je še naprej premišljevala, da namenoma odganja ljudi: " Brez mene jim je bolje. " Adam ji je povedal, da ji ničesar ne zameri, dodal pa je tudi, da je v strašnih dvomih. V tistem trenutku ni vedel, ali naj ostane ali gre. Tudi Gordana je bila neodločena vse do zadnjega, saj sta imela z Dejanom hud prepir.

Vprašanje za milijon dolarjev

Valetnina in Marinko sta pred strokovnjake tokrat sedla prva. Možu se je zdelo, da sta najboljši par, nakar ga je Valentina vprašala, zakaj se je boji, in mu položila na srce, da mora moški osvajati žensko. Ko so ga strokovnjaki vprašali, kaj pričakuje njegova žena, je odvrnil, da je to vprašanje za milijon dolarjev. Dobil je nalogo, da to ugotovi do naslednjega srečanja. Oba sta se namreč odločila, da bosta nadaljevala.

Nadio stiska in duši

Strokovnjaki so ocenili, da je Nadia zavzela uporniško držo in igra samouničevalno igro, da bi prizadela Luko. Nadia: "Nekaj ni v redu. Kot da me nekaj stiska, duši." Dodala je, da ne mara dotikanja in da bo do konca eksperimenta spala na kavču. Ko so ji strokovnjaki položili na srce, da se njen mož na vse načine trudi, da bi se ji približal, je povedala: "Ne vem, če mi Luka lahko pomaga. Zavedam se, da je problem v meni." Obljubila pa je, da si bo vsak dan vzela čas za pogovor z možem. Oba ostajata v šovu.