Nagrada filmskega festivala Karlovy Vary igralcu Michaelu Cainu

88-letni Michael Caine , dobitnik glavne festivalske nagrade, je znan po vlogah v filmih Alfie (iz leta 1966), Vohljač (gledalcem se je predstavil leta 1972), Hišni red (iz leta 1999) in drugih. Ob celovečercu, ki je nastal pred 22 leti, se je nagrade oskar razveselil tudi za vlogo v filmu Hannah in njeni sestri.

Festival bi moral potekati že julija, a so ga zaradi pandemije covida-19 prestavili na avgust. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da so leta 2019 na festivalu Karlovy Vary prikazali okoli 500 filmov, med katerimi jih je kar 34 doživelo svetovno premiero. Prodali so 140.000 vstopnic. Lanskoletna edicija je bila zaradi pandemije odpovedana.

Festival se je začel leta 1964. Odtlej so se na rdeči festivalski preprogi sprehodili številni zvezdniki, kot so Uma Thurman, Mel Gibson, Robert De Niro in Judi Dench.