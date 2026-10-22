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Tomu Cruisu nagrada, ki so jo pred njim prejeli le filmski velikani

Los Angeles, 22. 10. 2026 11.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Tom Cruise in Elsina Kairova sta se razšla po nekaj mesecih.

Ameriški filmski inštitut bo igralcu Tomu Cruisu podelil eno najpomembnejših priznanj v filmskem svetu. Zvezdnik, ki je v več kot štirih desetletjih kariere zaznamoval Hollywood z uspešnicami, kot so Top Gun, Jerry Maguire in franšiza Misija: Nemogoče, bo postal 52. prejemnik nagrade za življenjsko delo.

Priljubljeni igralec Tom Cruise se bo zapisal v zgodovino kot 52. prejemnik nagrade za življenjsko delo. Slednjo mu bo podelil Ameriški filmski inštitut (AFI).

Predsednica upravnega odbora AFI Kathleen Kennedy je ob tem poudarila, da je Cruise pomembno zaznamoval sodobno kinematografijo. "Tom Cruise je globalna ikona," je zapisala v izjavi ter pohvalila njegovo predanost igralskemu in producentskemu poklicu. "Filmi imajo ogromno moč," je bila jasna. Nagrado mu bodo podelili na slavnostni gala prireditvi, ki bo 24. aprila prihodnje leto v losangeleškem gledališču Dolby Theatre.

64-letni Cruise je v filmski industriji dejaven že več kot štiri desetletja. Zaigral je v številnih odmevnih filmih, med drugim v Tveganem početju (Risky Business), Nekaj dobrih mož (A Few Good Men), Jerryju Maguiru in Posebnem poročilu (Minority Report), svetovno prepoznavnost pa je utrdil tudi z akcijsko franšizo Misija: Nemogoče.

Za svoje igralske dosežke je bil trikrat nominiran za oskarja: za najboljšo glavno moško vlogo v filmih Rojen 4. julija (Born on the Fourth of July) in Jerry Maguire ter za najboljšo stransko moško vlogo v filmu Magnolija (Magnolia). Kot producent je bil nominiran tudi za oskarja za najboljši film, ko se je med nominiranci znašel Top Gun: Maverick

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Nagrado Ameriškega filmskega inštituta za življenjsko delo so ustanovili leta 1973, z njo pa počastijo posameznike, ki so pomembno prispevali k razvoju filmske umetnosti in s svojim delom pustili trajen pečat. Cruise se bo tako pridružil uglednemu seznamu dosedanjih prejemnikov, na katerem so med drugim John Ford, Bette Davis, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Nicole Kidman in Eddie Murphy, ki je priznanje prejel v začetku letošnjega leta. Izkupiček slavnostne prireditve bo namenjen izobraževalnim in umetniškim programom Ameriškega filmskega inštituta.

Razlagalnik

Ameriški filmski inštitut (AFI) je neodvisna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1967 v ZDA z namenom ohranjanja filmske dediščine in izobraževanja naslednjih generacij filmskih ustvarjalcev. Inštitut deluje kot varuh ameriške filmske kulture, saj skrbi za arhiviranje pomembnih filmskih del, vodi prestižno filmsko šolo in vsako leto pripravlja sezname najboljših filmov, ki pomembno vplivajo na kritiško in javno dojemanje sedme umetnosti.

Kathleen Kennedy je ena najuspešnejših in najvplivnejših producentk v zgodovini Hollywooda. Znana je po svojem dolgoletnem sodelovanju z režiserjem Stevenom Spielbergom, s katerim je soustanovila produkcijsko hišo Amblin Entertainment. Danes vodi produkcijsko hišo Lucasfilm, ki je v lasti podjetja Disney, in je ključna oseba pri upravljanju franšize Vojna zvezd. Njena kariera obsega produkcijo nekaterih najbolj dobičkonosnih in kulturno pomembnih filmov, kot so E.T. – Vesoljček, Jurski park in serija filmov o Indiani Jonesu.

Dolby Theatre je znano gledališče in prireditveni prostor v Los Angelesu, ki se nahaja v kompleksu Ovation Hollywood. Svetovno slavo je doseglo predvsem kot stalno prizorišče podelitve oskarjev, ki se tam odvija od leta 2002. Gledališče je zasnovano posebej za velike dogodke v zabavni industriji in je opremljeno z vrhunsko avdio-vizualno tehnologijo, zaradi česar velja za enega najbolj prestižnih prostorov za filmske premiere in slovesnosti v svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Tom Cruise nagrada življensko delo prestižna AFI

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KOMENTARJI1

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Tomaž Hacin
22. 10. 2026 12.33
Kakšno življensko delo, ali je koga rešil, ali je kaj daroval, samo zato ker je igral to ni življensko delo ampak poklic igralca.
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