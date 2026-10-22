Tomu Cruisu nagrada, ki so jo pred njim prejeli le filmski velikani

Priljubljeni igralec Tom Cruise se bo zapisal v zgodovino kot 52. prejemnik nagrade za življenjsko delo. Slednjo mu bo podelil Ameriški filmski inštitut (AFI). Predsednica upravnega odbora AFI Kathleen Kennedy je ob tem poudarila, da je Cruise pomembno zaznamoval sodobno kinematografijo. "Tom Cruise je globalna ikona," je zapisala v izjavi ter pohvalila njegovo predanost igralskemu in producentskemu poklicu. "Filmi imajo ogromno moč," je bila jasna. Nagrado mu bodo podelili na slavnostni gala prireditvi, ki bo 24. aprila prihodnje leto v losangeleškem gledališču Dolby Theatre.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Tom Cruise Profimedia

Tom Cruise Profimedia

Tom Cruise Profimedia

Tom Cruise je za svoje skoke vpisal v Tom Cruise. Profimedia

Tom Cruise AP









64-letni Cruise je v filmski industriji dejaven že več kot štiri desetletja. Zaigral je v številnih odmevnih filmih, med drugim v Tveganem početju (Risky Business), Nekaj dobrih mož (A Few Good Men), Jerryju Maguiru in Posebnem poročilu (Minority Report), svetovno prepoznavnost pa je utrdil tudi z akcijsko franšizo Misija: Nemogoče. Za svoje igralske dosežke je bil trikrat nominiran za oskarja: za najboljšo glavno moško vlogo v filmih Rojen 4. julija (Born on the Fourth of July) in Jerry Maguire ter za najboljšo stransko moško vlogo v filmu Magnolija (Magnolia). Kot producent je bil nominiran tudi za oskarja za najboljši film, ko se je med nominiranci znašel Top Gun: Maverick.

Nagrado Ameriškega filmskega inštituta za življenjsko delo so ustanovili leta 1973, z njo pa počastijo posameznike, ki so pomembno prispevali k razvoju filmske umetnosti in s svojim delom pustili trajen pečat. Cruise se bo tako pridružil uglednemu seznamu dosedanjih prejemnikov, na katerem so med drugim John Ford, Bette Davis, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Nicole Kidman in Eddie Murphy, ki je priznanje prejel v začetku letošnjega leta. Izkupiček slavnostne prireditve bo namenjen izobraževalnim in umetniškim programom Ameriškega filmskega inštituta.