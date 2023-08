Nagrada srce Sarajeva v roke filmu Blackbird Blackbird Blackberry.

Nagrado srce Sarajeva za režijo je v kategoriji igranih filmov prejel ukrajinski režiser Filip Sotnjičenko za film La Palisiada, za najboljšega igralca pa je obveljal srbski igralec Jovan Ginić za vlogo v filmu Izgubljena zemlja (Lost Country), ki je koprodukcija Srbije, Francije, Hrvaške, Luksemburga in Katarja.

V kategoriji igranega filma je bilo v tekmi za nagrade osem filmov. Ocenjevala jih je žirija, v kateri so bili igralka in režiserka Mia Wasikowska, igralec Zlatko Burić, igralka Danica Ćurčić, režiser in igralec Juraj Lerotić ter kurator oddelka za film v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku Josh Siegel.

Nagrada srce Sarajeva za najboljši kratki dokumentarni film je pripadla hrvaškemu filmu Valerija režiserke Sare Jurinčić. V kategoriji dokumentarnih filmov je nagrado za človekove pravice prejel film Silence of Reason, ki ga je režirala Kumjana Novakova, posebno nagrado pa je žirija namenila filmu Fairy Garden, katerega režijo podpisuje Gergo Somogyvari.

Nagrado srce Sarajeva za najboljši kratki film je žirija namenila madžarsko-francoski koprodukciji z naslovom 27 v režiji Flore Anne Buda. Za nagrade srce Sarajeva se je letos potegovalo 49 filmov kategorijah igranega, dokumentarnega, kratkega in študentskega filma.