Brata Dardenne sodita med mednarodno najbolj priznane belgijske filmske ustvarjalce. Več kot štiri desetletja sta raziskovala, kaj pomeni živeti v družbi, ki jo oblikujejo neenakost, migracije in ekonomski pritisk. Rodila sta se v Seraingu v industrijski regiji Liege v Valoniji, pokrajina in družbena realnost te regije pa sta postali pomemben del njune kinematografije, saj sta bili uporabljeni v številnih njunih filmih.

Jean-Pierre je študiral dramske umetnosti na umetniški šoli v Bruslju, kjer ga je poučeval francoski dramatik in režiser Armand Gatti. Prek Gattija sta se brata vključila v filmsko ustvarjanje in začela dokumentirati življenja in izkušnje ljudi v lokalni skupnosti.

Kariero sta začela konec 70. let prejšnjega stoletja in se uveljavila kot dokumentarista ter ustvarila obsežen opus del, ki jih odlikujejo intimnost, natančnost in velika pozornost do življenja navadnih ljudi. Ti zgodnji dokumentarci so postavili temelje za njuno zavezanost družbeno angažiranemu filmskemu ustvarjanju, so v utemeljitvi nagrade zapisali pri EFA.

Leta 1987 sta posnela svoj prvi celovečerni film Falsch, priredbo igre Reneja Kaliskega o zadnjem preživelem članu judovske družine, umorjene med holokavstom. Leta 1994 sta ustanovila svojo produkcijsko hišo Les Films du Fleuve.

Njuni zgodnji igrani filmi so še naprej razvijali odnos med dokumentarnim opazovanjem in narativnim filmskim ustvarjanjem. V celoti se je njun značilen filmski pristop izrazil s filmom iz leta 1996 Obljuba, ki jima je prinesel mednarodno priznanje. Še večji mednarodni uspeh pa sta dosegla tri leta pozneje s filmom Rosetta, s katerim sta si utrdila mesto med vodilnimi filmskimi ustvarjalci sodobne evropske kinematografije. Zanj sta dobila prvo zlato palmo v Cannesu.

Od tedaj so njuni filmi ves čas del uradnega tekmovalnega programa filmskega festivala v Cannesu, kjer prejemajo najvišja priznanja. Med njimi sta še en dobitnik zlate palme Otrok iz leta 2005 ter nazadnje iz leta 2025 Mlade matere, ki je prejel nagrado za najboljši scenarij. Njune filme je večkrat nagradila tudi EFA, med drugim je film Dva dneva, ena noč Marion Cotillard leta 2015 prinesel evropsko filmsko nagrado za najboljšo igralko.