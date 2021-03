Nagrade cezar v znamenju kritik zaradi zaprtja kulturnih prizorišč

V francoski prestolnici Pariz so podelili filmske nagrade cezar, dogodek pa so močno zaznamovale kritike na račun francoske vlade zaradi zaprtja kinematografov in drugih kulturnih prizorišč. Zmagovalec s sedmimi cezarji je film Adieu les cons (Zbogom, bedaki) režiserja Alberta Dupontela.

icon-expand Voditeljica podelitve nagrad Marina Fois FOTO: Profimedia V središču 46. podelitve filmskih nagrad cezar je bila jeza filmskih ustvarjalcev zaradi večmesečnega zaprtja kinematografov, gledališč in drugih kulturnih prizorišč zaradi epidemije covida-19. Voditeljica večera, komičarka Marina Fois, je bila kritična do ministrice za kulturo Roselyne Bachelot. "Ministrica ni naredila ničesar (...) Gospa Bachelot, izdali ste knjigo z recepti za testenine z gorgonzolo," se je pošalila. "Kar pogrešamo, je tisto, kar nas združuje, to so čustva, ki jih doživljamo skupaj,"je povedala. icon-expand Corinne Masiero je odvrgla kostum in se slekla do golega. FOTO: Profimedia Igralka Corinne Masiero, ki je podeljevala nagrado za najboljšo kostumografijo, pa se je na odru slekla, pri čemer je imela na hrbtu napisano: "Jean, vrni nam kulturo." Poziv je bil najverjetneje namenjen francoskemu premierju Jeanu Castexu. Za najboljši film so razglasili deloAdieu les cons (Zbogom, bedaki) režiserja Alberta Dupontela, ki je prejel sedem nagrad, tudi za najboljšo režijo in izvirni scenarij (oboje Dupontel) ter stransko moško vlogo (Nicolas Marié). Komedija govori o bolni ženski, ki išče dolgo pogrešanega otroka. Nagrado za najboljšo igralko so podelili Laure Calamy, za najboljšega igralca pa Samiju Bouajilu. Letošnja podelitev je upoštevala tudi pozive k večji etnični raznolikosti prejemnikov. Najbolj obetavna igralca sta postala temnopolta Jean-Pascal Zadi in Fathia Youssouf, najboljši prvenec paDeux (Dva) Filippa Meneghettija. icon-expand