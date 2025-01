Nagrade Evropske filmske akademije odslej januarja. Z novim datumom podelitve bodo evropske filmske nagrade postavili v sezono podeljevanja mednarodnih filmskih nagrad, kot so zlati globusi, bafta in oskarji. Kot so nedavno objavili pri akademiji, bo podelitev evropskih filmskih nagrad potekala po koncu podelitve zlatih globusov in pred zaključkom nominacij za oskarje.

Po navedbah akademije je sprememba časovnice pomemben korak k preoblikovanju položaja evropskega filma. S prestavitvijo datuma na mesec dni kasneje bodo evropski nominiranci in zmagovalci v sezoni mednarodnih nagrad dosegli tudi večjo prepoznavnost, so pojasnili. Dodali so še, da bodo nominacije nagrade tako kot prej objavljene do sredine novembra, nov urnik podelitve nagrad pa bo s tem dovolil tudi več časa za promocijo nominiranih filmov.

Po besedah direktorja EFA Matthijsa Wouterja Knola bo sprememba časovnice pozitivno vpliva tudi na Mesec evropskega filma, s katero slavijo evropski film v več kot 40 državah. "Ljubitelji evropskih filmov živijo povsod. Družbo želimo osveščati o evropskem filmu in ga ponuditi tam, kjer ljudje najraje gledajo filme - od kinematografov do ponudnikov pretočnih vsebin," je dejal.

Nagrade EFA običajno podeljujejo izmenično v Berlinu in drugem evropskem mestu. Za lokacijo 39. Evropskih filmskih nagrad leta 2027 so izbrali grško glavno mesto Atene. Podelitev bo potekala v kulturnem centru Fundacije Stavros Niarhos.

Evropske filmske nagrade sodijo med najprestižnejša priznanja v filmski industriji. Dobitnike nagrad izbere 5000 članov EFA. Lani so za najboljši evropski film razglasili film Emilia Pérez francoskega režiserja Jacquesa Audiarda, ki je prejel tudi nagradi za najboljšega evropskega režiserja in scenarista.

EFA so leta 1989 kot Evropsko filmsko združenje ustanovili njen prvi predsednik Ingmar Bergman (1918-2007) in 40 drugih filmskih ustvarjalcev, katerih cilj je bil spodbuditi interese evropske filmske industrije. Namen akademije je tudi izmenjava znanja in izobraževanje družbe vseh starosti o evropski kinematografiji.