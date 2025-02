Nagrade kritikov: Film Anora veliko presenečenje podelitve

V Los Angelsu so podelili Critics Choice Awards, kjer je na veliko presenečenje vseh v kategoriji za najboljši film slavil Anora režiserja Seana Bakerja in tako premagal konkurenco, v kateri so bili še A Complete Unknown, The Brutalist, Conclave, Dune: Drugi del, Emilia Pérez, Nickel Boys, Sing Sing, The Substance in Žlehtnoba.

Po požarih, ki so zaustavili življenje v Mestu angelov, se nadaljuje sezona podeljevanja nagrad. Pred dnevi so tako že slavili najboljši v glasbeni industriji, najboljše iz sveta filma in televizije pa so sedaj nagradili tudi kritiki, ki so že poskrbeli za prvo pravo presenečenje, ko so za najboljši film minulega leta izbrali Bakerjev film Anora. Slavnostno prireditev je tretje leto zapored vodila Chelsea Handler, slavili pa so še Žlehtnoba, Conclave in Emilia Perez.

Sean Baker FOTO: AP icon-expand

"Ko tisti, ki svoje življenje posvetijo ljubezni do filma, kritiki in filmskemu novinarstvu, prepoznajo v tvojem delu nekaj pozitivnega, to pomeni vse na svetu. Zato najlepša hvala," je v zahvalnem govoru povedal režiser, ki je tudi sam priznal, da nagrade ni pričakoval.

Adrien Brody je domov odnesel kipec za najboljšega igralca. FOTO: AP icon-expand

"Ta film smo posneli z zgolj šestimi milijoni, kar je v teh dneh mikroproračun. Snemali smo v New Yorku. In vse se je zgodilo, ker sem imel neverjetno ekipo, ki je garala. Vsak dolar smo pustili v tem filmu," je še povedal in omenil, kako pomembna je neodvisna filmska skupnost. Njegov film je bil sicer nominiran v sedmih kategorijah. Na strani televizije je znova slavila serija Shōgun, ki je domov odnesla štiri kipce. SEZNAM NAGRAJENCEV: NAJBOLJŠI FILM Anora NAJBOLJŠI IGRALEC Adrien Brody – The Brutalist NAJBOLJŠA IGRALKA Demi Moore – The Substance

Jon M. Chu FOTO: AP icon-expand

NAJBOLJŠI REŽISER Jon M. Chu – Wicked NAJBOLJŠI PRIREJEN SCENARIJ Peter Straughan – Conclave NAJBOLJŠA PESEM "El Mal" – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille NAJBOLJŠA KOSTUMOGRAFIJA Paul Tazewell – Wicked NAJBOLJŠI POSEBNI UČINKI Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – Dune: Part Two

Demi Moore FOTO: AP icon-expand

NAJBOLJŠA GLASBA Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers NAJBOLJŠI SCENARIJ Coralie Fargeat – The Substance NAJBOLJŠI TUJEJEZIČNI FILM Emilia Pérez NAJBOLJŠI MLADI IGRALEC/IGRALKA Maisy Stella – My Old Ass NAJBOLJŠI STRANSKI IGRALEC Kieran Culkin – A Real Pain

Zoe Saldaña FOTO: AP icon-expand

NAJBOLJŠA STRANSKA IGRALKA Zoe Saldaña – Emilia Pérez NAJBOLJŠI ANIMIRANI FILM The Wild Robot NAJBOLJŠA IGRALSKA ZASEDBA Conclave TELEVIZIJA NAJBOLJŠA DRAMSKA SERIJA Shōgun

Ekipa serije Shōgun. FOTO: AP icon-expand

NAJBOLJŠA IGRALKA DRAMSKE SERIJE Kathy Bates – Matlock NAJBOLJŠI IGRALEC DRAMSKE SERIJE Hiroyuki Sanada – Shōgun NAJBOLJŠA KOMIČNA SERIJA Hacks

Serija Hacks je slavila v kategoriji najboljše komične serije. FOTO: AP icon-expand