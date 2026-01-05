Naslovnica
Nagrade kritikov: Najboljši film je Ena bitka za drugo

Santa Monica, 05. 01. 2026

K.Z.
Chelsea Hendler

V Santa Monici se je z začetkom leta pričela sezona podelitev nagrad najboljšim iz sveta zabave v minulem letu, vse pa so nekakšna napoved tega, kar ljubitelje filma čaka na oskarjih. Prvi so najboljše serije in filme izbrali kritiki, ki so odločili, da je najboljši film Ena bitka za drugo.

Na 31. podelitvi nagrad kritikov je kot najboljši film slavil Ena bitka za drugo, ki je bil nominiran za 14 kipcev, slavil pa je tudi v kategoriji za najboljšo režijo in scenarij. Kipec za najboljšega igralca je romal v roke Timothéeju Chalametu za film Marty Supreme, kot najboljša igralka pa je ta večer slavila Jessie Buckley, ki je nastopila v filmu Hamnet. Najboljši stranski igralec je postal Jacob Elordi v filmu Frankenstein, kot najboljša stranska igralka pa je slavila Amy Madigan za nastop v filmu Ura izginotja.

Na 31. podelitvi nagrad kritikov je slavil film Ena bitka za drugo.
FOTO: Profimedia

Čeprav je na nominacijah slavil film Grešniki, pa je domov od 17 odnesel le štiri kipce, in sicer za najboljši originalni scenarij, kipec za najboljšega najmlajšega igralca je osvojil Miles Caton, kipec za najbolj gledan film in najboljšo igralsko zasedbo. Štirikrat je bil nagrajen tudi Frankenstein.

Muzikal KPop Demon Hunters je slavil v dveh kategorijah, prav tako dva kipca pa je domov odnesel film F1. Najboljši tuji film je postal The Secret Agent, kot najboljša komedija pa je v svoji kategoriji zmagal film Gola pištola s Pamelo Anderson in Liamom Neesonom v glavnih vlogah.

Jacob Elordi s svojim kipcem.
FOTO: Profimedia

Med serijami, ki so jih nagradili kritiki, so kipce osvojile The Pitt, ki so jo označili za najboljšo minulega leta, slavila pa sta tudi glavni igralec Noah Wyle in stranska igralka Katherine LaNasa. Najboljša komična serija po izboru kritikov je postala The Studio. Najboljša igralka v komični seriji je ostala Jean Smart, ki je že lani slavila v tej kategoriji, kot najboljša igralka v dramski seriji pa je postala Rhea Seehorn za nastop v seriji Pluribus.

Serija Adolescenca je osvojila vse štiri kipce, za katere je bila nominirana, in sicer za najboljšo omejeno serijo, Stephen Graham kot najboljši igralec v omejeni seriji, Owen Cooper in Erin Doherty pa kot najboljša stranska igralca v omejeni seriji.

Jimmy Kimmel je dobil nagrado v kategoriji najboljše pogovorne oddaje.
FOTO: Profimedia

Kipec za najboljšo pogovorno oddajo si je po ukinitvi in nato vrnitvi na program zaslužil Jimmy Kimmel Live!, najboljša igralka v omejeni seriji pa je postala Sarah Snook za nastop v All Her Fault. Serije, ki so še slavile, so South Park, Squid Game, Abbott Elementary, SNL50: The Anniversary Special, Bridget Jones: Mad About the Boy in Last Week Tonight with John Oliver.

Chelsea Handler je podelitev vodila četrtič.
FOTO: Profimedia

Podelitev je še četrtič vodila Chelsea Handler, ki se je spomnila tudi nedavno umorjenega režiserja Roba Reinerja.

nagrade kritikov podelitev nagrad ena bitka za drugo film serije

'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'

voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
