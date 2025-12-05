Svetli način
Film/TV

Nagrade kritikov: S 17 nominacijami vodi film Grešniki

Los Angeles, 05. 12. 2025 21.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Znani so nominiranci za najboljše filme in televizijske serije po izboru kritikov. Med nominiranci vodi film Grešniki, ki si lahko prisluži 17 kipcev, sledi pa film One Battle After Another s 14 nominacijami. Filma Frankenstein in Hamnet sta si prislužila po 11.

Znani so nominiranci za 31. podelitev nagrad kritikov. Nagrade bodo podelili 3. januarja v Santa Monici, med nominiranci pa vodi film Grešniki, ki lahko osvoji kar 17 kipcev. Med serijami si je največ nominacij prislužila serija Adolesenca.

Serija Adolescenca
Serija Adolescenca FOTO: Profimedia

Seznam nominirancev glavnih kategorij:

Najboljši film:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Wicked: For Good

Grešniki
Grešniki FOTO: Profimedia

Najboljši igralec:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Joel Edgerton – Train Dreams

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Najboljša igralka:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Emma Stone
Emma Stone FOTO: Profimedia

Najboljši igralec v stranski vlogi:

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Najboljša igralka v stranski vlogi:

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Najboljši režiser:

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Guillermo Del Toro
Guillermo Del Toro FOTO: Profimedia

Najboljši scenarij:

Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Zach Cregger – Weapons

Eva Victor – Sorry, Baby

Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Najboljši tujejezičen film:

It Was Just an Accident

Left-Handed Girl

No Other Choice

The Secret Agent

Sirāt

Belén

nagrade kritikov nominacije
