Nagrade kritikov: S 17 nominacijami vodi film Grešniki

Znani so nominiranci za 31. podelitev nagrad kritikov. Nagrade bodo podelili 3. januarja v Santa Monici, med nominiranci pa vodi film Grešniki, ki lahko osvoji kar 17 kipcev. Med serijami si je največ nominacij prislužila serija Adolesenca.
Seznam nominirancev glavnih kategorij:
Najboljši film:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jay Kelly
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Wicked: For Good
Najboljši igralec:
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Joel Edgerton – Train Dreams
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Najboljša igralka:
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
Najboljši igralec v stranski vlogi:
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Najboljša igralka v stranski vlogi:
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Najboljši režiser:
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Najboljši scenarij:
Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly
Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
Ryan Coogler – Sinners
Zach Cregger – Weapons
Eva Victor – Sorry, Baby
Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
Najboljši tujejezičen film:
It Was Just an Accident
Left-Handed Girl
No Other Choice
The Secret Agent
Sirāt
Belén
