Film/TV

Nagrade SAG: še zadnja velika podelitev pred oskarji

Los Angeles, 02. 03. 2026 07.46 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Michael B. Jordan z nagradama igralskega ceha.

Sezona podelitev nagrad najboljšim minulega leta v filmski in tudi glasbeni industriji se počasi zaključuje. Med zadnjimi je nagrade razdelil še ceh filmskih igralcev, ki je za velikega zmagovalca razglasil film Grešniki z igralcem Michaelom B. Jordanom na čelu.

Letošnjo 32. podelitev nagrad ceha filmskih igralcev Hollywooda je že tretjič doslej vodila igralka Kristen Bell, stanovski kolegi pa so tako med zadnjimi razglasili najboljše iz sveta filma in televizije. Vampirski horor Grešniki, ki je postavljen v 30. leta prejšnjega stoletja, je slavil v kategoriji za najboljši film, svoj kipec pa je prejel tudi glavni igralec Michael B. Jordan. To je bila še zadnja podelitev pred oskarji.

Kristen Bell je povezovala prireditev.
Kristen Bell je povezovala prireditev.
FOTO: Profimedia

Zmagovalci po kategorijah:

Najboljši film:

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki

Michael B. Jordan z nagradama igralskega ceha.
Michael B. Jordan z nagradama igralskega ceha.
FOTO: Profimedia

Najboljši igralec:

Timothée Chalamet, Veličastni Marty

Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Grešniki

Jesse Plemons, Bugonia

Michael B. Jordan s svojima kipcema.
Michael B. Jordan s svojima kipcema.
FOTO: Profimedia

Najboljša igralka:

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia

Najboljši igralec v stranski vlogi:

Miles Caton, Sinners

Benicio Del Toro, Ena bitka za drugo

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Ena bitka za drugo

Amy Madigan
Amy Madigan
FOTO: Profimedia

Najboljša igralka v stranski vlogi:

Odessa A'zion, Veličastni Marty

Ariana Grande, Žlehtnoba: Za vedno

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Grešniki

Teyana Taylor, Ena bitka za drugo

Najboljši kaskaderski film:

F1

Frankenstein

Misija nemogoče – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Najboljše iz sveta televizije:

The Pitt je po izboru igralskega ceha najboljša dramska serija.
The Pitt je po izboru igralskega ceha najboljša dramska serija.
FOTO: Profimedia

Najboljša dramska serija:

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Najboljša komična serija:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Najboljši igralec v dramski seriji:

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Noah Wyle, The Pitt

Noah Wyle s svojima kipcema.
Noah Wyle s svojima kipcema.
FOTO: Profimedia

Najboljša igralka v dramski seriji:

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Keri Russell je prejela nagrado za najboljšo igralko v dramski seriji.
Keri Russell je prejela nagrado za najboljšo igralko v dramski seriji.
FOTO: Profimedia

Najboljši igralec v komični seriji:

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Inside Man

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Seth Rogen
Seth Rogen
FOTO: Profimedia

Najboljša igralka v komični seriji:

Kathryn Hahn, The Studio

Catherine O'Hara, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Najboljši igralec v omejeni seriji:

Jason Bateman, Black Rabbit

Owen Cooper, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast In Me

Najboljša igralka v omejeni seriji:

Claire Danes, The Beast In Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

Michelle Williams, Dying For Sex

Michelle Williams
Michelle Williams
FOTO: Profimedia

Najboljša kaskaderska serija:

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

nagrade igralcev sag awards grešniki film podelitev

