Nagrade SAG: še zadnja velika podelitev pred oskarji

Letošnjo 32. podelitev nagrad ceha filmskih igralcev Hollywooda je že tretjič doslej vodila igralka Kristen Bell, stanovski kolegi pa so tako med zadnjimi razglasili najboljše iz sveta filma in televizije. Vampirski horor Grešniki, ki je postavljen v 30. leta prejšnjega stoletja, je slavil v kategoriji za najboljši film, svoj kipec pa je prejel tudi glavni igralec Michael B. Jordan. To je bila še zadnja podelitev pred oskarji.
Zmagovalci po kategorijah:
Najboljši film:
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši igralec:
Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Grešniki
Jesse Plemons, Bugonia
Najboljša igralka:
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Emma Stone, Bugonia
Najboljši igralec v stranski vlogi:
Miles Caton, Sinners
Benicio Del Toro, Ena bitka za drugo
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Ena bitka za drugo
Najboljša igralka v stranski vlogi:
Odessa A'zion, Veličastni Marty
Ariana Grande, Žlehtnoba: Za vedno
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Grešniki
Teyana Taylor, Ena bitka za drugo
Najboljši kaskaderski film:
F1
Frankenstein
Misija nemogoče – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Najboljše iz sveta televizije:
Najboljša dramska serija:
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
Najboljša komična serija:
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
Najboljši igralec v dramski seriji:
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
Noah Wyle, The Pitt
Najboljša igralka v dramski seriji:
Britt Lower, Severance
Parker Posey, The White Lotus
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Najboljši igralec v komični seriji:
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, Inside Man
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Najboljša igralka v komični seriji:
Kathryn Hahn, The Studio
Catherine O'Hara, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
Najboljši igralec v omejeni seriji:
Jason Bateman, Black Rabbit
Owen Cooper, Adolescence
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast In Me
Najboljša igralka v omejeni seriji:
Claire Danes, The Beast In Me
Erin Doherty, Adolescence
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescence
Michelle Williams, Dying For Sex
Najboljša kaskaderska serija:
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
