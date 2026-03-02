Nagrade SAG: še zadnja velika podelitev pred oskarji

Letošnjo 32. podelitev nagrad ceha filmskih igralcev Hollywooda je že tretjič doslej vodila igralka Kristen Bell, stanovski kolegi pa so tako med zadnjimi razglasili najboljše iz sveta filma in televizije. Vampirski horor Grešniki, ki je postavljen v 30. leta prejšnjega stoletja, je slavil v kategoriji za najboljši film, svoj kipec pa je prejel tudi glavni igralec Michael B. Jordan. To je bila še zadnja podelitev pred oskarji.