Glenn Close in Rami Malek še korak bližje oskarju

Najboljši igralec v dramski seriji je Jason Bateman (Ozark), najboljša igralka v dramski seriji Sandra Oh (Killing Eve), najboljši igralec v komični seriji Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel), najboljša igralka v komični seriji Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

Prinesla je nekaj nepričakovanih – a ne nezasluženih – nagrad. Najboljša igralska zasedba v dramski seriji je ekipa serije To smo mi, v komični seriji pa zasedba The Marvelous Mrs. Maisel. Najboljši igralec v glavni vlogi v filmu je Rami Malek (Bohemian Rhapsody), najboljša igralka Glenn Close (The Wife).

Nagrade za najboljše igralske dosežke v filmu in na televiziji so podelil 25., prireditev pa je povezovala zvezdnica serije Will in Grace Megan Mullally .

Več jih je na tej podelitvi slabilo prvič. Med "novinci" so Rachel Brosnahan, ki je bila pred tremi leti nominirana za vlogo v Hiši iz kart, Darren Criss, ki je bil v preteklosti nominiran dvakrat za vlogo v seriji Glee, Rami Malek, ki še ni bil nominiran, Emily Blunt, ki je bila lani nominirana za Dekle na vlaku in Jason Bateman, ki je bil v preteklosti nominiran za vlogo v seriji Odbita rodbina (Arrested Development) in Ozark.

71-letna Glenn Close je po globusih in nagradah kritikov prepričala tudi igralske kolege, kar kaže, da je na zelo dobri poti do svojega prvega oskarja. Z vlogo v filmu The Wife je prekosila konkurenco (Emily Blunt, Olivio Colman, Lady Gaga in Melisso McCarthy) v kategoriji izjemne igre igralke v glavni vlogi v filmu.

Čeprav osvaja kipec za kipcem, je bila vidno presenečena in ganjena. "Tako zelo sem ponosna, da sem v tem združenju. Tako zelo sem ponosna, da so mi to nagrado podelili igralski kolegi. Mislim na vse vas, ki sedite tukaj ter na vse, ki nas gledate na televiziji, mislim tudi na tiste, ki niso imeli takšne priložnosti kot mi ... s tem (kipcem) vam salutiram. Eno izmed najmočnejših orodij, ki jih imamo kot človeška bitja, je par oči ki zre v drug par oči. In film je edina umetniška oblika, ki to dovoljuje od blizu. In je nadomestek, da to počnemo v resničnem življenju. Moramo se spominjati, kako veliko moč ima to v svetu, ki ga dojemamo preko ekranov različnih oblik. Moč, ki jo imamo, so naše oči, ki zrejo v drug par oči. To nam daje sočutje in razumevanje," je dejala.

Z Michaelom Douglasom sta podelila tudi nagrado za glavno vlogo v televizijskem filmu ali kratki seriji, ki jo je osvojila Patricia Arquette, in se tako združila po 30 letih, ko sta skupaj Usodna privlačnost.

Rami nagrado posvetil Freddieju Marcuryju: 'To je zanj'

Rami Malek je novo v nizu pobranih nagrad v kategoriji najboljšega igralca v filmu posvetil Freddiju Mercuryju. Spregovoril je o moči, ki jo čuti, odkar je zaigral legendarnega glasbenika, ki je umrl leta 1991: "Zahvaljujem se skupini Queen in Freddieju Mercuryju. Dal mi je moč, moč, da živiš svoje najboljše življenje, da si točno tak, kakršen si želiš biti, in dosežeš vse, kar si tako močno želiš. In čutim to moč in vsem nam jo daje. Zato je to, ponovno, zanj. Hvala ti iz srca!"