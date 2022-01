Nagradna igra: Osvojite brezžične slušalke Gospod profesor

Serija Gospod profesor je serija z najvišjim proračunom v Sloveniji. Govori o profesorju Samu Demšarju, ki ga igra Jure Henigman in njegovih sodelavcih: mladi profesorici slovenščine Klavdiji (Tina Vrbnjak), profesorici zgodovine Olgi (Saša Pavček) in ravnatelju Nikoliču (Gojmir Lešnjak). Med prepletanjem njihove zgodbe pa spoznavamo še dijake srednje šole, kjer učitelji poučujejo, in njihove ljubezenske ter življenjske težave.

Ker je serija v prvih nekaj dneh požela veliko pohval, imamo za vas prav posebno nagradno igro, v kateri bomo dvema srečnežema podelili brezžične bluetooth slušalke. Kaj morate storiti? V obrazcu spodaj izpolnite svoje podatke in pravilno odgovorite na nagradno vprašanje.

Nagradna igra traja do nedelje, 23. januarja. Srečna nagrajenca razglasimo v ponedeljek na naši spletni strani.

Srečno!