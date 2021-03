Nagrado v imenu Chadwicka Bosemana v solzah sprejela njegova vdova

Ledwardova in Boseman sta se na skrivaj poročila manj kot leto dni pred njegovo smrtjo. Vdova je na daljavo med nedeljsko prireditvijo nagrado sprejela v mirnem tonu in tako spregovorila nekaj besed: ''Zahvalil bi se bogu. Zahvalil bi se staršem. Zahvalil bi se svojim prednikom za njihovo usmeritev in za vse žrtvovanje.''Žena zvezdnika filma Črni panter, ki je bil ob smrti star 43 let, je dodala, da bi se zahvalil tudi izjemni ekipi filmskih ustvarjalcev, ki so pri drami sodelovali, nato pa se je zlomila in premagale so jo solze.