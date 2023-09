Nagrajena serija Primer Vigil: iskanje morilca na temačni podmornici

V škotskem morju v nenavadnih okoliščinah potone ribiška ladja, istočasno pa britanska kraljeva jedrska podmornica Vigil zazna nenavadne zvoke. Član posadke Craig Burke je sumničav zaradi dogajanja v podmornici in kmalu ga najdejo mrtvega. Poveljstvo podmornice sporoči, da je umrl zaradi prevelikega odmerka heroina, a njegovo dekle tega ne verjame. Je res tako dobro poznala svojega partnerja? Ker se je incident zgodil v britanskih teritorialnih vodah, preiskavo vodi britanska policija. Na podmornico tako pošljejo izjemno kriminalistko Amy Silva, ki pa ima s podmornicami težave. Namreč, zelo je klavstrofobična, poleg tega pa goji velik strah do globine morja. A Amy, predana detektivka, sledi svojemu poslanstvu in se odpravi v globino, da razišče Craigovo smrt. Tako ugotovi, da je bil član posadke umorjen. Medtem njena kolegica in tesna prijateljica Kirsten Longacre dogodek preiskuje na kopnem in posumi, da so dogodki na podmornici nekako povezani s potopljeno ribiško ladjo. O tem obvesti Amy, a obe preiskovalki pri svojem delu naletita na številne ovire.