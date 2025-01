Nagrajeni slovenski film Odrešenik za začetnike zdaj na VOYO

Film Odrešitev za začetnike si zdaj lahko ogledate na VOYO.

Če iščete predlog za kakovosten film, je to zagotovo film Odrešitev za začetnike. Tragikomična satira je mojstrsko delo, ki slovenski film režiserke Sonje Prosenc uvršča ob bok Parazitu, Jastogu in Trikotniku žalosti, ki si ga lahko prav tako ogledate na VOYO.

Odrešitev za začetnike govori o disfunkcionalnih odnosih v dobro situirani meščanski družini. Vanjo stopi neznanec Julien, ki s svojo prisotnostjo poruši že tako krhko družinsko ravnovesje ter razkrije razpoke v njihovi skrbno varovani, seveda perfektni fasadi. Materin pretirano zaščitniški odnos do hčerke pa očetovo sanjarjenje o potovanju v vesolje ter resnico, ki se skriva pod hčerkino lasuljo.

Sedemletno ustvarjenje za razmislek

Režiserka, scenaristka in koproducentka Sonja Prosenc je film ustvarjala kar sedem let, z njim pa je želela gledalce spodbuditi k razmisleku. "Želela sem si, da bi film spodbudil k razmisleku o tem, ali res lahko bivamo v nekih naših neprodušnih mehurčkih, ali je res lahko družba tako razdeljena, ali je to sploh vzdržno. Film se v principu ukvarja z družbenim vprašanjem razslojenosti, po drugi strani pa zelo intimno z nekimi odnosi v družini, ki pa so vedno pogojeni s tem, v kakšni družbi živimo. Ali ga dejansko vzbudi? Upam. Nagrade kažejo, da ga," je povedala po prejemu nagrad.