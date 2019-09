Najbolj gledana vsebina dneva z novim rekordom

Tekma Slovenija - Poljska je na Kanalu A spet dosegla rekordno gledanost z ratingom 22,9 % in 65 % deležem gledalcev, ki so takrat gledali televizijo.



Polfinali obračun je v tem trenutku najbolj gledana odbojkarska tekma vseh časov na slovenskih televizijah.



Na Kanalu A si boste lahko ogledali še tri tekme Eurovolleya 2019. Polfinalni obračun med Srbijo in Francijo, ki bo dal nasprotnika slovenski reprezentanci, je na sporedu nocoj ob 20. uri. Tekma za bronasto medaljo bo v soboto ob 17.50 in finalni obračun v nedeljo ob 17. uri na Kanalu A.