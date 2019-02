Najbolj nepozabne obleke v zgodovini oskarjev

Halle Berry se je s to obleko zapisala v zgodovino.

Sprehodite se skozi zgodovino in napasite oči ob nepozabnih toaletah, ki so se zapisale v zgodovino.

Oskarji so najprestižnejša podelitev nagrad, na kateri se zberejo največje svetovne zvezde, kar seveda pomeni, da je tudi rdeča preproga najbolj glamurozna izmed vseh. V 90 letih, odkar podeljujejo te prestižne kipce za največje dosežke v filmski umetnosti, sej je na rdeči preprogi zvrstilo ogromno čudovitih oblek.

