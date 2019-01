Najbolj priljubljena snemalna prizorišča 'Jamesa Bonda'

Najbrž ni osebe, ki ne bi vsaj slišala za, če ne tudi videla, vsaj enega izmed legendarnih filmov o najboljšem tajnem agentu Jamesu Bondu. Nekatere lokacije s snemalnih setov so tik pred našim nosom. Poglejte si, katerih 16 je najbolj markantnih.

Kateri James Bond pa je bil vam najbolj všeč? FOTO: VOYO

Kateri James Bond pa je bil vam najbolj všeč? Verjetno ga ni junaka, ki si do sedaj ni ogledal vsaj enega filma slavne franšize o najboljšem tajnem agentu vseh časov, Jamesu Bondu. Sardinija, Italija: Vohun, ki me je ljubil,1977 (The Spy Who Loved Me, 1977)

Na Sardiniji je potekalo snemanje filma James Bond: Vohun, ki me je ljubil (1977) FOTO: Profimedia

Na enem najlepših italijanskih otokov, Sardiniji, je potekalo snemanje Bondovega filma Vohun, ki me je ljubil, ki je na velike ekrane prišel leta 1977. Zgodba nas popelje v napeto obdobje med ameriško in rusko stranjo, kjer se zadeve zaostrijo potem, ko velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. James Bond, ki ga je v filmu upodobil Roger Moore, združi moči z lepo rusko agentko Anyo Amasovo, sledi pa ju pripeljejo do ladijskega mogotca Karla Stromberga. Istanbul, Turčija: Iz Rusije z ljubeznijo, 1963 (From Russia with Love, 1963) Vse in še svet, 1999 (The World Is Not Enough, 1999) in Skyfall, 2012 (Skyfall, 2012)

V Istanbulu je potekalo snemanje filma James Bond: Vse in še svet (1999) FOTO: Profimedia

Turška prestolnica je služila kot snemalno prizorišče številnih Bondovih filmov, kot so Iz Rusije z ljubeznijo, Vse in še svet ter Skyfall. V Bondovem filmuIz Rusije z ljubeznijo je tajnega agenta zaigral Sean Connery, zgodba pa govori o zločinski organizaciji SPECTRE, ki skuje načrt za krajo dekoderja, s pomočjo katerega bi se dokopala do največjih državnih skrivnosti ter tako porušila svetovni red. James Bond se mora do naprave dokopati, preden to uspe zlobnežem, ob tem pa se mora soočiti z dvema hudima nasprotnikoma: nekdanjo operativko ruske tajne službe Roso Klebb in pretkanim morilcem Redom Grantom. Bondova zaveznica postane čutna ruska prebežnica Tatiana Romanova, s katero združi moči pri kraji dekoderja.

V filmu Vse in še svet Bonda upodobi Pierce Brosnan, zgodba pa nas popelje v boj za ohranitev enega najdragocenejših virov energije – nafte. Tajni agent skuša zaščititi prelepo hčerko umorjenega naftnega mogotca Roberta Kinga, Electro, pred razvpitim mednarodnim teroristom. Pri tem mu pomaga jedrska strokovnjakinja Christmas Jones, s katero se poda v Istanbul, kjer bivši sovražnik postane predan zaveznik. VSkyfallu tajnega agenta upodobi igralec Daniel Craig, tokrat pa je na preizkušnji Bondova zvestoba do M (Judi Dench), ki jo preganja preteklost. 007 mora izslediti in uničiti grožnjo, ne glede na to, kakšno ceno bo moral plačati. Ustvarjalci Skyfalla so se zavedali, da je leta 2012 minevalo 50. leto od prvega filma znamenite Bondove frašize, zato so poskrbeli, da je film vseboval vse tiste elemente, zaradi katerih je 007 tako poseben. Šanghaj in druga kitajska mesta: Skyfall, 2012 (Skyfall, 2012)

V Šanghaju je potekalo snemanje filma James Bond: Skyfall (2012) FOTO: Profimedia

Zaliv Halong, Vietnam: Jutri nikoli ne umre, 1997 (Tomorrow Never Dies,1997)

V Ha Long Bayju je potekalo snemanje filma James Bond: Jutri nikoli ne umre (1997) FOTO: Profimedia

Zaliv Halong je služil kot snemalno prizorišče v Bondovem filmu Jutri nikoli ne umre, ki je luč sveta ugledal leta 1997. V čevlje tajnega agenta je stopil igralec Pierce Brosnan, zgodba pa govori o medijskem mogotcu Elliotu Carverju, ki v želji po svetovni medijski prevladi z napredno tehnologijo zaneti spor med Veliko Britanijo in Kitajsko. ko se v kitajskim vdah potopi britanka vojaška ladja, se svet znajde na robu 3. svetovne vojne. Bond ima 48 ur časa, da primeru pride do dna. Da bi se dokopal do potrebnih odgovorov, zapelje Carverjevo ženo, lepo Paris, s katero je ljubimkoval tudi v preteklosti. Tangier, Moroko: Dih smrti, 1987 (The Living Daylights,1987) in Spectre, 2015 (Spectre, 2015)

V Tangieru je potekalo snemanje filma James Bond: Dih smrti (1987) in Spectre (2015) FOTO: Profimedia

Maroško pristaniško mesto Tangier je služilo kot snemalno prizorišče dveh Bondovih filmov: Dih smrti, ki je na velika platna prišel leta 1987 in Spectre, ki je luč sveta ugledal skoraj tri desetletja kasneje, leta 2015. V Dihu smrti Bonda upodobi igralec Timothy Dalton, ki ruskemu generalu Georgiju Koskovu pomaga pri drznem prebegu na zahod. Koskov v Angliji tajni službi MI6 pove za generala Pushkina, ki namerava ubiti vse zahodne vohune. Zato se je Pushkina treba znebiti, to nalogo pa zaupajo Bondu. Medtem Koskova ugrabijo in odpeljejo iz njegovega skrivališča. Bondu pa celotna zgodba kmalu postane sumljiva.

V filmu Spectre v čevljih tajnega agenta spremljamo Daniela Creiga, ki se mora zaradi skrivnostnega sporočila iz preteklosti podati na misijo v Mehiko, pot pa ga nazadnje odpelje v Rim, kjer spozna Lucio Sciarro, lepo in nedotakljivo vdovo razvpitega zločinca, ki jo v filmu zaigra Monica Belluci. Bond se vtihotapi na skrivno srečanje, kjer odkrije nevarno organizacijo SPECTRE – ob približevanju jedru organizacije pa odkrije srhljivo vez med sabo in sovražnikom, ki mu je na sledi. Nassau, Bahami: Casino Royale, 2006 (Casino Royale, 2006)

V Nassauju je potekalo snemanje filma James Bond: Casino Royale (2006) FOTO: Profimedia

Prestolnica otoške države Bahami je služila kot snemalno prizorišče filma Casino Royale. Film, ki je luč sveta ugledal leta 2006, spremlja zgodnejšo kariero Jamesa Bonda, ki ga je zaigralDavid Niven. Njegova prva 007 misija ga pripelje do Le Chiffra, bankirja svetovnih teroristov. Da bi mu stopil na prste in uničil teroristično mrežo, ga mora Bond premagati v igri pokra. Jezero Como, Italija: Casino Royale, 2006 (Casino Royale, 2006)

Na jezeru Como je potekalo snemanje filma james Bond: Casino Royale (2006) FOTO: Profimedia

Tokio, Japonska: Samo dvakrat se živi, 1967 (You Only Live Twice, 1967)

V Tokiu je potekalo snemanje filma James Bond: Samo dvakrat se živi (1967) FOTO: Profimedia

Bondov film Samo dvakrat se živi se je snemal v japonski prestolnici, v vlogi glavnega igralca pa je nastopil legendarni Sean Connery. Zgodba govori o napetih odnosih, v kateri se znajdeta Amerika in Rusija, potem, ko ameriško raketo v vesolju zajame neznana vesoljska ladja. Potem, ko Američani za ugrabitev obtožijo Ruse, se svetovni supersili znajdeta na robu vojne. Havana, Cuba: Umri kdaj drugič, 2002 (Die Another Day, 2002)

V Havani je potekalo snemanje filma James Bond: Umri kdaj drugič (2002) FOTO: Profimedia

Jamesa Bonda je v filmu Umri kdaj drugič iz leta 2002 upodobil Pierce Brosnan, film pa so snemali na več različnih lokacijah, med katerimi je bil eden izmed akcijskih prizorov posnet v kubanski prestolnici Havani. Zgodba se začne odvijati v demilitarizirani coni, ki ločuje Severno in Južno Korejo, s spektakularnim pregonom z vozilom na zračni blazini čez minsko polje – v filmu pa vidimo vrnitev legendarnega Bondovega Astona Martina. Islandija: Umri kdaj drugič, 2002 (Die Another Day, 2002)

Na Islandiji je potekalo snemanje filma James Bond: Umri kdaj drugič (2002) FOTO: Profimedia



Khao Phing Kan, Tajska: Mož z zlato pištolo, 1974 (The Man With The Golden Gun, 1974)

Na Khao Phing Kanu je potekalo snemanje filma James Bond: Mož z zlato pištolo (1974) FOTO: Profimedia

Na manjšem tajskem otoku Khao Phing Kan je potekalo snemanje filma Mož z zlato pištolo, kjer je v čevlje tajnega agenta stopil Roger Moore. Bond mora najti izginulo napravo, ki zbira sončno energijo. Naprava bi tistemu, ki bi jo imel v lasti, dala izjemno moč. Zanjo se zanima tudi razvpit morilec in nekdanji agent KGB Francisco Scaramanga, ki slovi po svoji zlati pištoli, iz katere strelja zlate naboje. Bond se z njim zaplete v nevarno igro, saj je Scaramanga odločen, da ga ubije. Siena, Italija: Kvantum sočutja, 2008 (Quantum of Solace, 2008)

V Sieni je potekalo snemanje filma James Bond: Kvantum sočutja (2008) FOTO: Profimedia

Italijansko mesto Siena je služilo kot prizorišče snemalnega seta za film Kvantum sočutja, v katerem je Bonda zaigral Daniel Craig. Gre za nadaljevanje filma Casino Royale, zgodba pa nas popelje v čas, ko Bond le nekaj ur po dogajanju v casinoju ujame zloveščega Whita, ki je umoril njegovo ljubezen Vesper. Bond med iskanjem morebitnega dvojnega agenta v vrstah MI6 spozna lepotico Camille. Skupaj odkrijeta, da za zaroto svetovnih razsežnosti stoji skrivnostni Dominic Green, zato se skupaj podata na lov za njim. La Paz & Salar de Uyuni, Bolivija: Kvantum sočutja, 2008 (Quantum of Solace, 2008)

V La Paz & Salar de Uyuniju je potekalo snemanje filma James Bond: Kvantum sočutja (2009) FOTO: Profimedia

Udaipur, Indija: Octopussy, 1983 (Octopussy, 1983)

V Udaipuru je potekalo snemanje filma James Bond: Octopussy (1983)

Film Octopussy iz leta 1983 se je snemal v indijskem mestu Udaipur, v vlogi agenta 007 pa je nastopil Roger Moore. Kritiki smatrajo, da je bil prav to eden boljših Moorovih filmov o Bondu. Njegova nasprotnica v filmu je Octopussy, očarljiva lepotica, vpletena v grozljiv vojaški načrt, ki bi lahko imel usodne posledice. Agenta 007 čakajo palače daljne Indije, divja vožnja z vlakom po Nemčiji, boj na krilih letečega letala, in samo on je tisti, ki lahko prepreči uničenje sveta. Las Vegas, Nevada: Diamanti so večni, 1971 (Diamonds Are Forever, 1971)

V Las Vegasu je potekalo snemanje filma James Bond: Diamanti so večni (1971) FOTO: Profimedia

Bondov film Diamanti so večni iz leta 1971 se je snemal v Las Vegasu, Jamesa Bonda pa je zaigral Sean Connery. V tokratni akcijski zgodbi je na sledi dolgoletnemu sovražniku Ernstu Blofeldu, ki namerava ustvariti laserski satelit, s katerim bo lahko uničil tarče kjerkoli na Zemlji. Medtem Bond raziskuje tudi krajo velikih količin južnoafriških diamantov. Da bi našel krivca, se izdaja za tihotapca diamantov, Petra Franksa. Monte Carlo, Monako: Zlato oko, 1995 (Goldeneye, 1995)

V Monte Carlu je potekalo snemanje filma James Bond: Zlato oko (1995) FOTO: Profimedia

Pierce Brosnan v vlogi Jamesa Bonda se v filmuZlato okoiz leta 1995 potika po ulicah Monte Carla. Tokratna naloga ga popelje v Rusijo, kjer mora poiskati ukradene kode za Goldeneye, velikansko vesoljsko orožje, ki lahko proti Zemlji izstreli smrtonosen elektromagnetni pulz. Bondu se po robu postavi sovražnik, ki je sposoben predvideti vsak njegov korak: njegov nekdanji sodelavec, bivši agent 006 Alec Trevelyan.